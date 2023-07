Tragische Meldung aus dem Polizeiticker: Ein Autofahrer ist gestern Abend in der Nähe von Essingen im Kreis Südliche Weinstraße tödlich verunglückt. Der 45-Jährige kam mit seinem Auto auf der Landstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

In den Steillagen der Moselweinberge wurden bislang vor allem Hubschrauber eingesetzt, um Pflanzenschutzmittel zu versprühen. Drohnen machen das in Zukunft umweltschonender.

In den Steillagen der Moselweinberge wurden bislang vor allem Hubschrauber eingesetzt, um Pflanzenschutzmittel zu versprühen. Drohnen sollen das in Zukunft umweltschonender machen. Wie das gehen soll? Lest mal die spannende Geschichte meiner Kolleginnen und Kollegen aus Trier:

6:00 Uhr

Guten Morgen Rheinland-Pfalz!

Guten Morgen an alle Urlauber, Arbeitenden, in Büros, an Schreibtischen oder Frühstückstischen - willkommen zum Newsticker für Rheinland-Pfalz an diesem wohl verregneten Mittwoch. Mein Name ist Oliver Nieder, ich begleite euch, wenn ihr mögt, bis 10 Uhr durch die Neuigkeiten des Tages.

Ihr habt Fragen? Anregungen? Kritik? Immer her damit - schickt mir gerne eine Mail an rlp-newsticker@swr.de.

Wenn ihr schöne Fotos habt, die ihr teilen wollt - dazu gibt es dieses Formular:

Schickt uns eure Fotos