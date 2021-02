Der Regen und die Schneeschmelze haben den Böden in Rheinland-Pfalz gut getan. Doch für einen heißen Sommer reicht das wohl noch nicht aus.

Der Grundwasservorrat in der Region Trier sei noch nicht ausreichend aufgefüllt, wie eine SWR-Umfrage bei Förstern ergab. So seien die vielen Niederschläge der vergangenen Tage sicherlich ein erster Schritt, so ein Förster des Forstamts Trier. Allerdings reiche das nicht aus. Grund dafür sei, dass es in den vergangenen drei Jahren zu trocken war. Die aktuellen Niederschläge genügten nicht, um den Grundwasserspiegel wieder auf ein normales Niveau ansteigen zu lassen.

Zudem brauche der Boden Zeit, um die Niederschläge und die Feuchtigkeit aufzunehmen, so ein Förster aus Thalfang. In den vergangenen Tagen seien große Wassermengen zu schnell in die Bäche und Flüsse abgelaufen. Weitere lange und ergiebige Regenfälle wären deshalb für die Böden unbedingt nötig, so die Experten.

Böden im Pfälzerwald profitiert

Im Pfälzerwald seien zumindest die obersten Bodenschichten nun ausreichend mit Wasser versorgt. Das teilte ein Experte der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt mit. So hätten Regen und Schmelzwasser gut in den sandigen Boden eindringen können. Das könnten Bäume und Pflanzen im Frühjahr nutzen, um zu wachsen.

Der Experte der Trippstadter Forschungsanstalt geht davon aus, dass auch der Grundwasser-Spiegel im Pfälzerwald gestiegen ist. Das reiche aber nicht aus, wenn es im Sommer wieder eine längere Hitzeperiode gebe. Deshalb hofft er, dass es in den kommenden Tagen weiterhin regnet - vor allem längere und nicht zu starke Schauer seien ideal, damit der sandige Boden das Wasser aufnehmen könne.

Trockenes Vorjahr mit Dürre

2020 war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Denn nachdem der Winter noch viel Niederschläge mit sich brachte und danach das sonnigste Frühjahr seit Messbeginn folgte, sei die Trockenheit mehr und mehr zum Problem geworden. Obwohl es im Juni und im August häufig geregnet hatte, gilt das Sommerhalbjahr dem DWD zufolge als zu trocken, weshalb sich auch die Dürre in manchen Regionen verschärft habe.