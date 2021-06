Die Europameisterschaft im Fußball läuft und das deutsche Team hat es in die k.o-Phase geschafft. Da stellt sich die Frage: Dürfen auch nach 22 Uhr die Fans gemeinsam draußen schauen?

Die großen Partymeilen gibt es bei dieser Europameisterschaft natürlich aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Doch auch in Biergärten kann etwas Feierstimmung aufkommen, wenn viele Menschen zusammen die Teams anfeuern. In den kommenden Tagen werden aber viele Spiele erst um 21 Uhr angepfiffen. Dürfen die Fans dann trotz der Nachtruhe draußen gemeinsam die Spiele schauen? In Rheinland-Pfalz gibt es dazu keine einheitlichen Regeln. Jede Kommune entscheidet das individuell.

Mainz, Bad Kreuznach, Worms

Wer in der Landeshauptstadt draußen Fußball schauen möchte, kann dies ohne Probleme tun. Die Stadt Mainz hat eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach die Spiele auch bei Verlängerung und Elfmeterschießen komplett draußen gezeigt werden dürfen. Die Gastronomen müssen allerdings dafür sorgen, dass die Lautsprecher so ausgerichtet sind, dass die Nachbarn möglichst wenig gestört werden.

In Bad Kreuznach mussten die Gastronomen eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn sie die Spiele auch nach 22 Uhr draußen zeigen wollen. "Die Regelungen nach der jeweiligen Coronabekämpfungsverordnung überwachen wir im Rahmen der Amtshilfe für die zuständige Kreisverwaltung", so das Ordnungsamt.

Auch in Worms mussten die Gastronomen Für die Übertragung der EM-Spiele Ausnahmegenehmigungen beantragen. Diese wurden zunächst für die Vorrunde erteilt und wurden nun bis zum Ende der EM verlängert. "Die Genehmigungen erhalten insbesondere die Auflage, dass die Bildschirme beziehungsweise Leinwände sowie die Lautsprechereinrichtungen unmittelbar nach dem Spiel auszuschalten sind" und der Biergarten geräumt werden müsse, soweit es keine generelle Ausnahmegenehmigung gebe, den Biergarten nach 22 Uhr zu öffnen.

Koblenz

In Koblenz habe es bisher keiner Ausnahmegenehmigung bedurft, weil es vonseiten der Stadt keine großen Public Viewing-Events gebe, so ein Mitarbeiter. Die Stadt nannte noch als Beispiel den Biergarten am Deutschen Eck. Dieser sei etwas außerhalb von Wohnbebauungen und könne einfach so weitermachen wie bisher.

Kaiserslautern

In Kaiserslautern dürfen Kneipen und Gaststätten auch für die weiteren Spiele der Fußball-Europameisterschaft länger öffnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können die Gäste draußen bis maximal 15 Minuten nach dem Abpfiff sitzen bleiben. Das gelte auch bei einer möglichen Verlängerung oder Elfmeterschießen. Die Verwaltung betont außerdem, dass die verlängerten Öffnungszeiten für die komplette Außengastronomie in Kaiserslautern gelten, egal ob dort ein EM-Spiel übertragen wird oder nicht. An spielfreien Tagen dürfen die Gäste weiterhin von Sonntag bis Donnerstag bis 22 Uhr bleiben, an Freitagen und Samstagen bis 23 Uhr.

Trier

In Trier bleibt die Nachtruhe ab 22 Uhr bestehen. Die Stadt gestattet Fußballfans nach 22 Uhr jedoch einen "gemäßigten Torjubel".