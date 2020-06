Die Sommerferien stehen vor der Tür und Urlaub auf dem Campingplatz ist beliebter denn je. Aber wie läuft Campen in Corona-Zeiten in Rheinland-Pfalz eigentlich ab?

Was Sie beachten müssen, erklärt Heinrich Lang, Geschäftsführer vom Verband der Campingplatzunternehmer Rheinland-Pfalz, im Interview.

SWR Aktuell: Muss ich meinen Campingurlaub im Voraus buchen - oder sind auch spontane Besuche möglich?

Heinrich Lang: In Rheinland-Pfalz gibt es keine Beschränkung der Stellplatzkapazitäten, wie beispielsweise im Saarland. Aufgrund der Nachfrage ist es im Moment aber auf jeden Fall ratsam im Voraus zu buchen. Da schlagen zwei Herzen in der Brust: Natürlich sind für die Unternehmer Vorausbuchungen gut, damit sie Planungssicherheit haben und auch schon eine Anzahlung erhalten. Uns ist aber auch das Wesen des Campings mit seiner Unabhängigkeit sehr wichtig: Heute hier, morgen dort. Jetzt am Pfingstwochenende war die Auslastung natürlich extrem, aber das wird sich auch wieder beruhigen. Mir ist kein Fall bekannt, in dem jemand gar keinen Stellplatz mehr bekommen hätte - es gibt immer irgendwo ein Plätzchen. Es kann aber eben durchaus sein, dass man vielleicht nicht auf dem gewünschten Stellplatz unterkommt - dann muss man eben ein paar Kilometer weiterfahren.

SWR Aktuell: Gilt auf den Campingplätzen Maskenpflicht?

Eine Maskenpflicht gilt nur beim Betreten der Sanitäranlagen, der Rezeption - sofern diese geöffnet ist, manche Rezeptionen haben zur Zeit geschlossen - und beim Betreten der Gaststätten.

SWR Aktuell: Wer darf zusammen Campingurlaub machen?

Hier gelten die vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen. Die Kontaktdaten erfassen wir aufgrund des Bundesmeldegesetzes sowieso, in Corona-Zeiten müssen die Angaben jedoch noch etwas erweitert werden.

(Anmerkung der Redaktion zu den Kontaktbeschränkungen: Angehörige von zwei Haushalten - also zum Beispiel zwei Familien - dürfen sich seit dem 13. Mai wieder treffen. Ab 10. Juni sind auch Treffen von bis zu zehn Personen in der Öffentlichkeit wieder erlaubt - egal aus wie vielen Haushalten die Personen stammen.)

SWR Aktuell: Stichpunkt Sanitäranlagen. Sind die Duschen und Toiletten auf den Plätzen geöffnet? Welche Regelungen gelten dort?

Die Toiletten in den Sanitäranlagen sind geöffnet, Wasch- und Duschräume müssen noch bis zum 10. Juni geschlossen bleiben. Ab dann dürfen wir alles wieder wie gewohnt öffnen.

SWR Aktuell: Das heißt, ein Zelturlaub ist momentan aufgrund der fehlenden Dusch- und Waschmöglichkeiten nicht möglich?

Es gibt einzelne Campingplätze, die Mietbäder haben. Darin befinden sich dann Dusche, Waschbecken und WC. Da hat dann beispielsweise eine Familie, die mit dem Zelt anreist, ein eigenes Bad - für 8 bis 15 Euro pro Tag. Wenn es diese Option gibt, dann ist auch ein Zelturlaub möglich. Aber das gibt es leider nicht auf allen Plätzen. Ab dem 10. Juni ist Zelturlaub in Rheinland-Pfalz dann aber wieder möglich.

SWR Aktuell: Welche Abstands- und Hygienemaßnahmen gelten auf den Campingplätzen? Gibt es zusätzliche Möglichkeiten sich die Hände zu desinfizieren?

Es gelten dieselben Auflagen wie überall - der Mindestabstand gilt natürlich auch hier. Zusätzlich wurden auf allen Campingplätzen mehrere Desinfektionsmittel-Spender angebracht: An den Eingängen der Sanitäranlagen, Rezeptionen und Gaststätten. Und die Reinigungsfrequenz wurde erhöht, gemäß des Hygieneplans.

SWR Aktuell: Sind die Zelt- und Stellplätze größer bemessen wegen der Abstandsregeln?

Die Stellplätze sind nicht größer bemessen, nein. Da die Plätze nummeriert und abgegrenzt sind, wäre das auch nur schwer möglich. Wenn die Zeltwiesen wieder geöffnet werden, werden diese jedoch nicht mehr so eng belegt werden können. Da müssen die Campingsplatzunternehmer mehr Aufwand betreiben, um die Leute mit Abstand zu platzieren.

SWR Aktuell: Wie steht es um Gemeinschaftsangebote, wie beispielsweise Camperküchen?

Dort sind Zutrittsbeschränkungen auch nach dem 10. Juni noch möglich. Weil sich ja gerade da mehrere Personen in kleinen Räumen aufhalten. Aber die Beschränkungen werden minimal sein.

SWR Aktuell: Die gastronomischen Angebote hatten wir bereits angesprochen - Die sind also ganz normal geöffnet?

Ja, hier gelten die Gastronomie-Regeln.

SWR Aktuell: Und noch eine Frage zum Abschluss: Wird Campingurlaub teurer?

Die Campingplatzbetreiber müssen auf jeden Fall mehr Aufwand betreiben. Wie erwähnt: Die zusätzlichen Desinfektionsspender, die erhöhte Reinigungsfrequenz,... Außerdem mussten die elektrischen Handtrockner abgestellt und zusätzliche Papierhandtücher organisiert werden. Und dann sind da ja noch die Zeltwiesen, die nicht mehr voll belegt werden können. Einige Betreiber schlagen deswegen einen sogenannten "Gesundheitszuschlag" auf - da geht es aber nur um ein bis zwei Euro.

Die Fragen stellte Christine Knoth.