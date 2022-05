Was ist in Freibädern in RLP an Badekleidung erlaubt?

In Göttingen (Niedersachsen) dürfen seit dem 1. Mai auch Frauen "oben ohne" schwimmen. Wie sieht es in den Freibädern in Rheinland-Pfalz aus - was darf ich zum Baden anziehen, was nicht?

Hintergrund zur Regelung in Göttingen

Diese Regeln gelten in Bädern in RLP "Oben ohne" oder Burkini - immer wieder gibt es Aufregung um Badekleidung. Die neue Regelung in Göttingen wurde von Mina Berger und dem feministischen Bündnis "Gleiche Brust für alle" initiiert. Berger heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Auslöser war, dass Berger sich im August letzten Jahres in einem Göttinger Hallenschwimmbad das Bikini-Oberteil auszog. Berger bezeichnet sich selbst als non-binär, identifiziert sich also weder als Frau noch als Mann. Das Schwimmbad sah Berger jedoch als Frau und erteilte einen Schwimmbadverweis sowie ein Hausverbot wegen "oben ohne"-Badens. Der Vorfall wurde daraufhin öffentlich. "Oben ohne" dürfen sich im Schwimmbad bisher meist nur Männer zeigen. In Göttingen gelten seit 1. Mai neue Regeln. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Annette Riedl Der Fall landete vor dem Sportausschuss der Stadt, der sich für folgende Regelung aussprach: Seit 1. Mai dürfen alle Badegäste ohne Oberkörperbekleidung schwimmen - allerdings nur am Wochenende. Die Regelung gilt für alle Schwimmbäder, die von der Göttinger Sport- und Freizeitgesellschaft betrieben werden. Über den Fall in Göttingen hatten mehrere Medien berichtet. Diese Badekleidung ist in Rheinland-Pfalz erlaubt Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Bekleidungsregeln in Schwimmbädern in Rheinland-Pfalz gelten. Der SWR hat landesweit 16 Bäderbetriebe angefragt: Was darf ich zum Baden anziehen, was nicht? Nur das Freibad in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) erlaubt "oben ohne"-Baden ausdrücklich. Das sind die Antworten: Regeln der Freibäder in der Region Koblenz Freizeitbad Vallendar: Handelsübliche Badebekleidung ist erlaubt, Shorts dürfen nicht länger als das Knie sein (und keine Unterwäsche drunter). Neoprenanzüge sind bei schlechter Witterung und einer Wassertemperatur bis 23 Grad okay. Freibad Nassau: Normale Badebekleidung ist erlaubt, ebenso wie Burkinis. Shorts dürfen nicht länger als das Knie sein. "Oben ohne" ist erlaubt. Spiel- und Spaßbad Treis-Karden: Normale Bade-Mode ist erlaubt, Burkinis auch. "Oben ohne" wird laut Betreiber-Angaben "weder verboten noch gefördert". Freibad Bendorf: Handelsübliche Badekleidung ist gestattet, im Zweifel entscheidet der Schwimmmeister vor Ort. Längere Shorts und Burkinis sind erlaubt. Bislang kein "oben ohne". Regeln der Freibäder in der Region Mainz Freibad Mainz-Mombach: Die Badebekleidung muss aus Badestoff sein. Shorts dürfen nicht länger als das Knie sein (und keine Unterwäsche drunter), Hemden nicht länger als die Ellenbogen. Burkinis sind nicht erlaubt, genau so wenig wie "oben ohne". Taubertsbergbad Mainz: Normale Badebekleidung ist erlaubt, ebenso wie Burkinis. "Oben ohne" ist verboten. Rheinhessen-Bad Nieder-Olm: Übliche Badebekleidung darf getragen werden, im Zweifel entscheidet der Schwimmmeister vor Ort. "Oben ohne" ist verboten. Salinenbad Bad Kreuznach: Normale Bade-Mode ist erlaubt, Burkinis auch (wenn sie aus Badestoff sind). Shorts dürfen nicht länger als das Knie sein, "oben ohne" ist verboten. Heinrich-Völker-Bad Worms: Übliche Badekleidung und Burkinis sind erlaubt, "oben ohne" hingegen nicht. Regeln der Freibäder in der Region Trier Nord- und Südbad Trier: Es muss handelsübliche Badebekleidung aus nicht wasseraufsaugenden Stoffen getragen werden. Burkinis sind erlaubt, ebenso lange Badeshorts (hygienebedingt ohne Unterwäsche). "Oben ohne" ist in den Freibädern und im Hallenbad nicht erlaubt. Im Pool im Saunagarten darf nackt gebadet werden. Bäder in der VG Schweich: Übliche Badebekleidung ist erlaubt. Auch Burkinis und knielange Shorts dürfen getragen werden. "Oben ohne" ist verboten. Familienfreibad Manderscheid: Übliche Badebekleidung ("anständig", "undurchsichtig") darf getragen werden, im Zweifel entscheidet der Schwimmmeister vor Ort. Burkinis sind gestattet (wenn sie aus Badestoff sind), ebenso lange Badeshorts (hygienebedingt ohne Unterwäsche). "Oben ohne" ist nicht erlaubt. Regeln der Freibäder in der Region Ludwigshafen Stadionbad Neustadt: Übliche Badebekleidung ist gestattet, Unterwäsche ist nicht gewünscht. Burkinis sind erlaubt, allerdings muss der Stoff wassergeeignet sein. "Oben ohne" sonnen ist laut Betreiber erlaubt, solange sich die anderen Badegäste nicht gestört fühlen. Freibad Landau: Übliche Badekleidung ist erlaubt. Laut Betreiber wird gebeten, von "allzu freizügiger Badebekleidung" abzusehen. Auch Burkinis dürfen getragen werden. Regeln der Freibäder in der Region Kaiserslautern Freibad Altenglan: Normale Bade-Mode ist erlaubt, Burkinis auch. Shorts dürfen nicht über das Knie reichen und keine Gürtelschlaufen oder Nieten haben (Beschädigung der Rutsche). Neoprenanzüge sind verboten. Weder "oben ohne" noch FKK ist erlaubt. Warmfreibad und Waschmühle Kaiserslautern: Zusätzlich zur normalen Badebekleidung sind Aquashirts, Burkinis und saubere Neoprenanzüge erlaubt. Auch Burkinis und lange Shorts dürfen getragen werden. "Oben ohne" Baden ist nicht erlaubt. Freibad Zweibrücken: Übliche Badebekleidung ist erlaubt, ebenso wie Burkinis. "Oben ohne" ist laut Aussage des Betreibers bislang kein Thema gewesen, sei aber nicht verboten. Freizeitbad Ramstein: Normale Bade-Mode ist erlaubt, Burkinis nicht.