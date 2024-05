"Wir sehen wieder mehr Rechtsrockkonzerte und rechte Liederabende"

Nach dem mutmaßlich rechtsextremen Vorfall in Kövenig an der Mosel dauern die Ermittlungen an. Die Polizei war am frühen Samstagabend von Anwohnern alarmiert worden, weil in der Gartenanlage zweier Ferienhäuser unter anderem rechtes Liedgut abgespielt worden sein soll. Andreas Speit, Buchautor und Journalist, gibt eine Einschätzung, ob solche Vorfälle häufiger passieren oder ob gerade nur mehr darüber berichtet wird und was das für Menschen sind, die mitgrölen oder zu rechtsextremistischer Musik tanzen.