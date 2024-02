Die Teilnehmenden an einer Demo in Worms forderten am Samstag, entschlossen gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Sie erinnerten mit Bildern zum vierten Jahrestag an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau. Sie gingen auch auf die Straße, um gleichzeitig gegen eine Kundgebung einer rechtsextremen Partei zu demonstrieren.