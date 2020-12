Die Stadt Trier zieht wegen des geringeren Verkehrsaufkommens durch die Coronaeinschränkungen Straßenbaustellen vor. Unter anderem wurde auch in Teilen der Fußgängerzone der Pflasterbelag saniert, teilte die Stadtverwaltung mit.

Außerdem könnten Straßenzüge im gesamten Stadtgebiet repariert werden. Nach Angaben der Stadt steht aber noch nicht fest, welche das sind. Die Stadt könnte bei diesen Maßnahmen zur Straßenunterhaltung flexibel reagieren. Anders sei das bei Investitionsmaßnahmen für den Straßenbau. Da sei die Stadt unter anderem an Planungs- und Gremienbeschlüsse und Vergaberechte gebunden. So argumentiert auch die Stadt Wittlich. Der Landesbetriebs Mobilität Trier versucht laut Mitteilung, das ein oder andere Projekt vorzuziehen. Aber auch hier seien Abstimmungen mit Behörden notwendig. mehr...