per Mail teilen

Die Polizeigewerkschaften in Rheinland-Pfalz sehen keinen strukturellen Rassismus bei der Polizei im Land. Sie reagieren damit auf die von der SPD-Parteichefin entfachte Debatte.

Einen latenten Rassismus herbeizureden, entbehre jeglicher Grundlage, sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Sabrina Kunz. Allerdings könne niemand von sich behaupten, dass er vorurteilsfrei sei. Aus diesem Grund erhielten Polizisten bereits im Studium Unterricht in sozialer und interkultureller Kompetenz.

Auf die Ausbildung verwies auch der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Meyer. Hier werde eine bürgernahe und kommunikative Polizei in den Vordergrund gestellt. Er habe noch nie rassistische Ausfälle bei der Polizei in Rheinland-Pfalz erlebt, so Meyer.

Dauer 24:54 min Sendezeit 18:05 Uhr Sender SWR2 Rassismus bei der Polizei – Racial Profiling als Problem mit Laura Koppenhöfer Audio herunterladen (21,9 MB | MP3)

CDU-Fraktion weist Kritik an Polizei zurück

Die SPD-Parteichefin Saskia Esken hatte im Zusammenhang mit der Polizeigewalt in den USA kritisiert, dass es auch bei deutschen Sicherheitskräften unterschwelligen Rassismus gebe. Sie hatte empfohlen, eine unabhängige Stelle zur Aufarbeitung von Rassismus in der Polizei einzurichten.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz, Dirk Herber, verlangte von Esken eine Entschuldigung bei allen Polizisten. "Das geht eindeutig zu weit", sagte der frühere Polizeibeamte. Es gebe keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, der dieses Misstrauen gegenüber der Polizei rechtfertige. Er forderte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dazu auf, zu dem Vorstoß ihrer Parteikollegin Esken Stellung zu beziehen.