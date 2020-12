per Mail teilen

Alte und Schwache zuerst - das regelt die Impfverordnung, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgelegt hat. Kritik daran kommt vom FDP-Generalsekretär und rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing. Er fordert eine gesetzliche Grundlage.

Laut Verfassung müsse das Parlament die wesentlichen Grundrechtsfragen entscheiden, sagte Wissing. "In welcher Reihenfolge Menschen den Schutz der Impfung bekommen, der am Ende den Schutz ihres Lebens bedeuten kann, ist für mich eindeutig eine wesentliche Grundrechtsfrage", so Wissing.

Zu einer größeren zeitlichen Verzögerung des Impfbeginns wäre es durch eine Bundestagsberatung nicht gekommen. Eine parlamentarische Debatte wäre wichtig gewesen. Das Wichtigste sei allerdings auch für ihn, dass das Impfen nun schnell beginnt.

Bundesminister Spahn hatte am Freitag die Corona-Impfverordnung veröffentlicht. Darin ist auch die Reihenfolge festgelegt, nach der Bevölkerungsgruppen geimpft werden können. Zunächst sind über 80-Jährige, Bewohner von Pflege- und Altenheimen sowie deren Pflegekräfte an der Reihe. Die Impfverordnung folgt weitgehend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und des Deutschen Ethikrats.

Bätzing-Lichtenthäler: "Reihenfolge entspricht unserer Empfehlung"

Zufrieden mit der Bundesverordnung zeigte sich die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD): Im SWR sagte sie: "Die Impfreihenfolge, die er (Jens Spahn, Anm. d. Red.) vorgelegt hat, entspricht, insbesondere was die erste Priorität angeht, absolut unseren Empfehlungen", so die Ministerin.

In Rheinland-Pfalz starten die Impfungen nach Weihnachten in Pflegeheimen in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen. Landesweit sind derzeit mehr als 1.500 Bewohner von Alten- und Pflegeheimen infiziert.

Laut Bätzing-Lichtenthäler wurden alle Einrichtungen informiert, die ab dem 27. Dezember von mobilen Impfteams besucht werden. Es gelte jetzt die Zeit bis dahin zu nutzen, um die Aufklärungsbögen mit den Bewohnern auszufüllen, "um die Impfbereitschaft und auch die Einwilligung herzustellen."