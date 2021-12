Kritik und Zustimmung zur Impfpflicht aus Rheinland-Pfalz

Ab Mitte März 2022 greift die Impfpflicht im Gesundheitheitswesen. Bundestag und Bundesrat haben dem novellierten Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Die Reaktionen aus Rheinland-Pfalz sind gemischt.

Nach Ansicht der Pflege-Gesellschaft Rheinland-Pfalz, die die Interessen von insgesamt etwa 100 ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen und -diensten vertritt, reicht diese eingeschränkte Impfpflicht nicht aus.

Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz begrüßen Impfpflicht

Die Krankenhäuser in der Pfalz begrüßen das Gesetz. Der Kaufmännische Direktor des Klinikums Ludwigshafen, Hans-Friedrich Günther, sagte dem SWR, es sei völlig klar, dass in Krankenhäusern die Mitarbeitenden geimpft werden müssen und es sei schade, dass es dazu überhaupt einer Impfpflicht bedürfe. In seinem Haus seien 94 Prozent geimpft.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Gewerkschäft befürchtet Verschlechterung der Personaldecke

Die Gewerkschaft ver.di Mittelrhein befürchtet, dass sich die Personalsituation an Krankenhäusern und in Altenheimen verschärfen wird. Ver.di begrüße ausdrücklich die Impfkampagne gegen das Coronavirus und rufe alle Beschäftigten dazu auf, sich impfen zu lassen.

Unternehmer bietet Geldprämie fürs Impfen an

Doch "Druck erzeugt Gegendruck", sagte die Vorsitzende des ver.di-Bezirks Mittelrhein Marion Paul. Und die Mehrzahl der Beschäftigten in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen sei ohnehin geimpft.

Sie befürchtet, dass die Impfpflicht nun diejenigen verprellt, die schon lange mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden seien. Umso notwendiger sei es jetzt, endlich die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu verbessern und mehr Personal einzustellen.

AfD gegen Gesetz, FDP stützt Impfpflicht im Gesundheitswesen

Die AfD lehnte das Gesetz ab und wandte sich gegen die Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Sebastian Münzenmaier, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz, befürchtet eine Abwanderung des Pflegepersonals. "Wir sind für eine Freiheit des einzelnen, ob er sich impfen lassen will, und diese Impfpflicht für Pfleger, die wird sogar noch dazu führen, dass weitere Pfleger ihren Beruf verlassen, die Lage in den Intensivstationen noch schlimmer wird, und das lehnen wir ganz deutlich ab", so der AfD-Politiker.

Der rheinland-pfälzische FDP-Abgeordnete Manuel Höferlin entgegnete, dass in Pflegeeinrichtungen sehr vulnerable Gruppen lebten, und deswegen dort ein besonderer Schutzbedarf bestehe. "Wir haben jetzt den Bereich der Pflegeeinrichtungen ins Visier genommen, was die Impfpflicht angeht, weil dort die Menchen arbeiten, die jeden Tag ganz nah an der Corona Erkrankung dran sind und dort sehr vulnerable Gruppen leben, und deswegen dort ein besonderer Schutzbedarf besteht. Sowohl für die Menschen , die dort arbeiten als auch die Menschen, die dort in den Einrichtungen sind", so Höferlin.