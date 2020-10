Kultur- und Freizeiteinrichtungen sollen bundesweit ab dem 2. November bis Ende des Monats geschlossen werden, ebenso die Restaurants. Darauf einigten sich am Mittwoch Bund und Länder. Aus den Reihen der Betroffenen in Rheinland-Pfalz gibt es an diesem Beschluss harsche Kritik.

So teilte das Staatstheater in Mainz am Mittwochabend mit, dass man diese Entscheidung, anders als im Frühjahr, nun nicht mehr mittrage. Es sei eine sinnlose Maßnahme, schreibt die Theaterleitung. Man sei sich der Verantwortung bewusst, mit höchster Ernsthaftigkeit und Wachsamkeit die Besucher sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Aber es gebe auch die Verantwortung, den Diskurs in der Gesellschaft zu ermöglichen und mitzugestalten. Nachgewiesenermaßen habe sich niemand in einem Theater- oder Opernhaus mit Covid-19 angesteckt. "Darum werden wir auch nicht mit virtuellen Formaten im Internet den analogen Phantomschmerz mildern", heißt es in einem Protestbrief.

Kinobetreiber warnen vor "katastrophalen Folgen"

Auch Kinobetreiber in Rheinland-Pfalz warnten vor "katastrophalen Folgen" bei einer Schließung, die außerdem unnötig sei. Bisher habe es keine Infektionen in Kinos gegeben. "Es gibt kaum einen sichereren Ort als ein Kino", so Sabine Weiler, Geschäftsführerin des Kinos in Neuwied. Das seien große Häuser mit entsprechender Belüftung. Der Abstand sei geregelt. Man sei fassungslos, hieß es auch beim Hauptverband Deutscher Filmtheater. Durch Hygienekonzepte habe man große Verantwortung übernommen, doch das nütze nun nichts.

"Für uns ist es ein Dilemma und ein Supergau"

Der Mainzer Kabarettist Tobias Mann postete einen an die "politischen Entscheider" gerichteten Offenen Brief auf Facebook. Darin heißt es: "Helfen Sie der Kultur- und Veranstaltungsbranche! Jetzt! Sonst werden wir in ein paar Monaten kulturell ein ärmeres Land sein. Vieles von dem, was dann verschwindet, wird nicht wiederkommen."

Dehoga denkt über juristische Schritte nach

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga denkt über juristische Schritte nach. Die Beschlüsse seien bitter. Der Verband drängt auf die schnelle Auszahlung der angekündigten Entschädigung für Gaststätten und Hotels. Die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Trier-Saarburg, Astrid Hau, sagte, den Betrieben drohe der wirtschaftliche Kollaps. Viele Kneipen und Restaurants müssten teilweise hohe Mieten zahlen und hätten sich noch nicht vom ersten Lockdown im Frühjahr erholt. Das Geschäft mit der Außer- Haus-Lieferung könne den Ausfall durch die fehlenden Gäste im Restaurant bei weitem nicht auffangen.