Um die weiterhin hohen Infektionszahlen zu senken und die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, haben Bund und Länder am Dienstag neue Maßnahmen verabredet. Was bedeutet das für Rheinland-Pfalz? Darüber informierten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Mainz. Im Zentrum stand die Frage, wie es an Schulen und Kitas im Land weitergeht. mehr...