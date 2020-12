In Rheinland-Pfalz ist noch unklar, ob an Silvester Feuerwerk gezündet werden darf. Für die Einzelhändler mehr als schwierig, sie fordern Klarheit. Auch darüber, ob Geschäfte weiter offen bleiben.

Die Einzelhändler seien angesichts der ungeklärten Situation sehr verunsichert, sagte Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz und des Einzelhandelsverbandes Pfalz. Die Aussagen von Frau Dreyer würden Fragen aufwerfen. Die Unternehmen hätten die Silvester-Feuerwerke selbstverständlich schon eingekauft. Diese seien nicht lange lagerfähig. "Wenn tatsächlich noch weitere Schritte kommen, dann wird es nicht funktionieren, ohne dass eine Entschädigung für die Unternehmen gezahlt wird", sagte Scherer.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte sich für ein bundesweites Böllerverbot ausgesprochen, sich damit aber bei den anderen Länderchefs nicht durchsetzen können. In einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte sie, dass es in Rheinland-Pfalz an Weihnachten und Silvester kaum Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben werde.

Silvester ohne Menschenansammlungen

Auch für Silvester solle es keine Ausnahmen geben. Für diese Zeit soll wieder gelten, dass sich maximal fünf Leute aus zwei Hausständen treffen. Partys und große Menschenansammlungen mit hohem Alkoholkonsum an Silvester seien definitiv nicht zu verantworten und sollen auf öffentlichen Plätzen und auf öffentlichen Straßen verboten werden - ebenso wie Silvesterfeuerwerk.

Dreyer sagte, sie werde ein Verkaufsverbot für Böller nochmal zum Thema machen bei der nächsten Bund-Länder-Besprechung. "Das wäre wohl die sauberste Lösung."

Scherer fürchtet um viele Existenzen im Einzelhandel

Handelsverbandschef Scherer machte zugleich deutlich, dass der Einzelhandel kein Hotspot sei. Eine eventuelle Schließung "würde im Weihnachtsgeschäft für enormen wirtschaftlichen Schaden" sorgen, so Scherer.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sei neben der Woche vor Heiligabend die umsatzstärkste Zeit im Weihnachtsgeschäft. Viele Unternehmen erzielten dann bis zu 30 Prozent ihres Jahresumsatzes. "Ein Ausfall dieses wichtigen Umsatzzeitraums würde viele Unternehmen ihre Existenz kosten.“

Sollten dennoch Ladenschließungen angeordnet werden, so sollten diese frühestens nach dem 30.12.2020 erfolgen - und zwar "für einen vorab klar definierten, überschaubaren Zeitraum". Zudem fordert der Verband für die dann betroffenen Händler staatliche Hilfen. Falls diese Hilfen ausblieben, würde dies zu einem "Flächenbrand in unseren Innenstädten führen", so Scherer weiter.