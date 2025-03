Nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland gehen in diesen Tagen viele Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Offiziell wird ihm Korruption vorgeworfen. Aber Kritiker des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan halten das für einen Vorwand. Sie glauben, Erdogan will den Konkurrenten mundtot machen. Anhänger von İmamoğlus Partei CHP kämpfen auch in Rheinland-Pfalz für dessen Freilassung.