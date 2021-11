Freie Wähler in RLP kritisieren Urteil zur Bundesnotbremse

Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse kritisiert. Ihr Fraktionschef war einer derjenigen, die Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnotbremse eingelegt hatten.

Der Fraktionschef der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag, Joachim Streit, teilte mit, er sei entsetzt über das Urteil. Streit sagte, sinngemäß würde das Urteil bedeuten, wenn man in einzelnen Städten Ausgangssperren nicht hinreichend kontrollieren könne, dürfe der Gesetzgeber über ganz Deutschland eine Ausgangssperre verhängen. Denn diese sei einfacher zu überwachen.

Gleichzeitig würde das Urteil die fehlende Verhältnismäßigkeit deutlich machen: Die Bundesnotbremse habe bereits bei einem Inzidenzwert von 100 gegriffen. Heute seien die Inzidenzwerte viermal so hoch - und in Köln feierten 50.000 Menschen in einem Stadion, so Streit. Und dies sei nicht verboten.

Karlsruhe: Bundesnotbremse war verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass die Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren, die im Frühjahr ab einem Inzidenzwert von 100 bundesweit angeordnet wurden, verfassungskonform waren. Gleiches galt für die Schließung der Schulen, die damals ab einer Inzidenz von 165 erfolgen musste.

"Grundrechtseinschränkung war verhältnismäßig"

Zwar hätten die Maßnahmen erheblich in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen, so die Karlsruher Richter. Sie seien aber verhältnismäßig und angemessen gewesen. Dem Gesetzgeber sei es darum gegangen, das Leben und die Gesundheit der Menschen in Deutschland zu schützen, außerdem die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden und die medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen.

All das sei von überragender Bedeutung gewesen, so das Verfassungsgericht. Mit den Beschlüssen hat die Politik nun eine wichtige Orientierung bei der Frage, welche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung rechtlich möglich sind.