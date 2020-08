Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will Hunden ausreichend Auslauf und Betreuung garantieren sowie strengere Regeln für Züchter erlassen. Die Reaktionen aus Rheinland-Pfalz auf ihren Vorstoß sind jedoch gemischt.

Eine entsprechende Verordnung solle möglichst in den ersten Monaten des kommenden Jahres verkündet werden, teilte Klöckners Ministerium mit - bisher liegt ein Entwurf vor. Laut diesem sollen Hundehalter unter anderem verpflichtet werden, ihrem Tier mindestens zweimal täglich für insgesamt mindestens eine Stunde Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers zu geben.

Um Welpen sollen sich private und professionelle Hundezüchter demnach künftig sogar mindestens vier Stunden täglich kümmern müssen, damit diese sich ausreichend an Menschen gewöhnen.

Immer mehr verhaltensauffällige Hunde in Tierheimen

Für die Hundezucht soll gelten, dass ein Betreuer höchstens drei Würfe - also Welpen-Nachwuchs einer Hündin - gleichzeitig betreuen darf. "Anbindehaltung" von Hunden, also Hunde die ganze Zeit anzuketten, soll grundsätzlich verboten und nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein.

Andreas Lindig, Landesvorsitzender beim Deutschen Tierschutzbund Rheinland-Pfalz, sagt dazu: "Wir sind froh, dass dieses wichtige Thema aufgegriffen wird." Gerade die Regelung von Betreuung und Auslauf der Hunde sei wichtig, da die rheinland-pfälzischen Tierheime immer mehr verhaltensauffällige Tiere aufnehmen müssten.

Kritik an Kontrollierbarkeit

Daher sieht Lindig den Gesetzgeber auf jeden Fall in der Pflicht, zu handeln. "In dem vorgelegten Entwurf sind von der Absicht her gute Ansätze vorhanden", so Lindig. "Bloß, wie will man das überprüfen? In der Praxis wird das äußert schwierig durchzusetzen sein."

Hier setzt auch die Kritik von professionellen Hundezüchtern an. "Das ist gar nicht kontrollierbar", sagt Herbert Klemann, rheinland-pfälzischer Landesvorsitzender beim Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). "Das ist am Schreibtisch geboren und funktioniert so in der Praxis nicht."

Bundesministerium sieht Länder bei Kontrollen in der Pflicht

Auf die Frage, wie die geplanten Regelungen insbesondere bei privaten Hundebesitzern kontrolliert werden sollen, hatte eine Sprecherin von Ministerin Klöckner erklärt, dafür seien die Behörden der Länder zuständig. Diese würden aber sicherlich nicht bei jedem Hundebesitzer klingeln und fragen, ob er schon mit dem Hund draußen war. Es gehe vor allem um die Zwingerhaltung von Hunden.

Züchter Klemann führt derweil an, dass in vielen Hundezuchtverbänden bereits jetzt hohe Standards gelten. So werde etwa nach einem Jahr bei den jungen Hunden ein sogenannter Wesenstest durchgeführt. Bestehen die Tiere diesen nicht, drohen den Züchtern Konsequenzen.

Mangelnde Durchsetzung bestehender Regelungen

Zudem gebe es im Landesverband Rheinland-Pfalz auch keine "Großfabriken" für die Hundezucht. Zwei bis maximal drei Würfe seien bereits die Regel. "Was außerhalb der Verbände gezüchtet wird, lässt sich aber kaum kontrollieren", kritisiert Klemann hingegen die aus seiner Sicht mangelnde Durchsetzung geltender Verordnungen im Bereich der Hobbyzüchter.

Auch der Tierschutzbund fordert über den vorgelegten Entwurf hinaus eine "verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung nicht nur für sogenannte eingestufte Hunde, sondern für alle", so der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Lindig.

Tierschutzbund fordert verpflichtende Sachkunde vor Hundekauf

Ausbaufähig seien auch die Vorgaben zur artgerechten Erziehung und zu tiergerechten Ausbildungsmethoden von Hunden. Zudem brauche es eine verpflichtende Sachkunde, die zukünftige Hundehalter vor der Anschaffung eines Hundes nachweisen müssen.

Der in Rheinland-Pfalz freiwillige Hundeführerschein genüge hier nicht - damit erreiche man laut Lindig nur die sowieso bereits sensibilisierten Hundehalter. Auch das in der geplanten Verordnung formulierte Verbot der Ausstellung von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen reiche nicht, solange der Qualzuchtbegriff im Tierschutzgesetz nicht konkretisiert ist.

Laut Ministerin Klöckner soll der Verordnungsentwurf nun mit den Bundesländern und Fachverbänden abgestimmt werden.