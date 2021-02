Einerseits Verlängerung des Lockdowns bis 7. März, andererseits erste Lockerungen: die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern sind umstritten. Vielen fehlt ein langfristiger Plan. Nur wenige sind zufrieden.

So hat der Landesverband der Friseure im Rheinland den Beschluss zur Öffnung seiner Betriebe ab März begrüßt. Dies gebe den Betrieben und den Beschäftigten nach zehn Wochen Schließung "endlich wieder Sicherheit und eine Zukunftsperspektive", erklärte der Landesverband Friseure & Kosmetik Rheinland in Prüm.

Wünschenswert sei allerdings eine schnelle Öffnung auch für andere körpernahen Dienstleistungen wie die Kosmetikbetriebe. Diese hätten mit umfassenden Hygienekonzepten gezeigt, dass sie ihre Dienstleistung in einem sicheren Umfeld anbieten könnten. Etwa 150 Friseure hatten am Mittwoch in Mainz für ihre Interessen demonstriert.

Bund und Länder haben beschlossen, den Lockdown mit den Kontaktbeschränkungen bis zum 7. März zu verlängern. Friseurbetriebe sollen aber bereits zum 1. März öffnen können. "Es ist gut, dass die Friseure ein Signal haben", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

FDP in Rheinland-Pfalz bemängelt fehlende Perspektive

Kritik an den beschlossenen Maßnahmen kommt von der FDP in Rheinland-Pfalz. Es reiche nicht, den Lockdown immer weiter zu verlängern, sagte die FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Daniela Schmitt. Die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen bräuchten eine Perspektive. Die aktuelle Ungewissheit belaste die Menschen und die Betriebe. "Ein immer wieder verlängerter Dauerlockdown ist keine Perspektive, er ist eine Zumutung", so Schmitt. Weiter erklärte sie: "Die Verlängerung des Lockdowns ist gerade für Gastronomie und Handel eine weitere Hiobsbotschaft." Verschärfend komme hinzu, dass die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zugesagten großzügigen Hilfen nicht fließen würden, sondern bestenfalls tröpfelten.

Gastronomie fordert "Rheinland-Pfalz-Plan"

Auch der Landesverband der Hotels und Gaststätten in Rheinland-Pfalz (Dehoga) kritisierte die Beschlüsse der Bund-Länder-Schalte. Der Verband forderte von der Landesregierung in Mainz einen eigenen "Rheinland-Pfalz-Plan", um den 150.000 Beschäftigten im Gastgewerbe eine klare Perspektive zu geben. "Darauf haben die Mitarbeiter und Gastgeber in Rheinland-Pfalz nach mehr als drei Monaten unverschuldeter Schließung einen mehr als berechtigten Anspruch", sagte Verbandspräsident Gereon Haumann.

Brauerei aus Winnweiler muss zehntausende Liter Bier wegkippen

Aufgrund der fehlenden Öffnungs-Perspektive muss die Bischoff-Brauerei im pfälzischen Winnweiler nun große Mengen Bier vernichten. Geschäftsführer Sven Bischoff sagte dem SWR, die Brauerei werde 85.000 Liter wegkippen. "Das tut natürlich weh", so Bischoff. Er kritisiert, dass Bund und Länder erst für die nächsten Beratungen im März ein Öffnungs-Szenario für die Gastronomie erarbeiten wollen. Das hätte aus seiner Sicht längst passieren können. Die Brauerei hat Planinsolvenz angemeldet. Denn schon im vergangenen Jahr seien ihr wegen der Schließungen in der Gastronomie 800.000 Euro Umsatz weggebrochen, sagte Bischoff.

Kulturrat: Schulklassen in Museen und Kinos unterrichten

Der Deutsche Kulturrat in Berlin forderte die Länder auf, bei ihren Konzepten zur Öffnung der Schulen und Kindertagesstätten die Kulturorte einzubeziehen und die bestehenden Kapazitäten zu nutzen. "Warum nicht eine Schulklasse im Museum, im Theater, im Kino, in der Jugendkunstschule, in der Musikschule, in der Bibliothek, im soziokulturellen Zentrum oder an einem anderen Kulturort unterrichten?", heißt es in einer Mitteilung des Lobbyverbandes deutscher Kulturorganisationen.