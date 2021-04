Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat die vom Bundeskabinett beschlossenen einheitlichen Corona-Maßnahmen kritisiert. Lob kam dagegen vom Mainzer Oberbürgermeister Ebling.

Malu Dreyer (SPD) kritisierte vor allem die vorgesehene Testpflicht für Schulen. "Kinder, die keine Einwilligung ihrer Eltern für einen solchen Test haben, haben dann keinen Anspruch, in die Schule zu gehen», sagte Dreyer am Dienstag. "Die Kinder müssen dann in den Fernunterricht." Schüler sollten mit den gleichen Maß gemessen werden wie die Beschäftigten im Arbeitsleben, für die keine Testpflicht, sondern eine Testangebotspflicht gelten solle.

Dreyer sprach sich zudem gegen eine weitere Beschränkung der Quadratmeter-Flächen "für die wenigen Geschäfte aus, die noch aufhaben dürfen, wenn die Notbremse gezogen wird". Zudem müsse das Prinzip "außen vor innen" aufrecht erhalten werden.

Fraglich sei zudem, ob die Ausgangsbeschränkung als Automatismus - ohne die Möglichkeit der lokalen Beurteilung der Lage - verfassungsrechtlich gedeckt sei, sagte Dreyer. Dies müsse aber der Bundesgesetzgeber prüfen. "Wir werden dann schauen wie das Gesetz am Ende ausschaut, wenn es in den Bundesrat kommt."

Ebling beklagt "vertrödelte Zeit"

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) begrüßte dagegen den Vorstoß des Bundeskabinetts. "Es ist viel Zeit vertrödelt worden mit Debatten. Jetzt heißt es machen, machen, machen", sagte er. "Die Instrumente müssen einheitlich sein. Das war das Ziel der Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist aber nicht gelungen", betonte Ebling, der auch Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz ist.

"Das Einheitlichkeitsprinzip ist für die Menschen ganz elementar", so Ebling weiter. "Und das wird seit Wochen und Monaten verletzt." Mainz habe - wie von der Landesregierung beschlossen - die Notbremse bei der Inzidenz von 100 gezogen. "Ich halte das auch für richtig", sagte der Mainzer OB. Dies entspreche den Vereinbarungen der Ministerpräsidenten vom 3. März.

Unterschiede sind für die Menschen "unerträglich"

"Das Saarland macht irgendwas, und die Hessen sagen, wir nehmen das schon ernst, aber erst ab einer Inzidenz von 200", beklagte Ebling. Die Folge: Maskenpflicht am Rheinufer in Mainz, aber nicht auf der gegenüberliegenden Fluss-Seite in Wiesbaden. Ausgangsbeschränkungen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt, aber nicht in der hessischen. Und geöffnete Fitness- und Sonnenstudios in Hessen, aber geschlossene Filialen in Mainz. "Das ist auf Dauer unerträglich für die Menschen."

Kritik von Landrat Schartz

Kritik am Beschluss des Bundeskabinetts kommt dagegen vom Vorsitzenden des Landkreistages Rheinland-Pfalz, Günther Schartz (CDU). Die Verantwortlichen vor Ort wüssten besser, wo gerade Infektionsherde entstünden, sagte der Landrat des Kreises Trier-Saarburg.

Bei Maßnahmen käme es nicht nur auf die Inzidenzwerte an, sagte Schartz. Man müsse auch die Schwere der Krankheitsverläufe, die Krankenhauskapazitäten vor Ort und lokale Ausbrüche mit heranziehen.

Ergänzungen des Infektionsschutzgesetzes

Das Bundeskabinett hat am Dienstag Ergänzungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, die der Bundesregierung vorübergehend mehr Durchgriffsrechte verschaffen. Der Bundestag muss zustimmen, auch der Bundesrat kommt noch zum Zug.