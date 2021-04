Der Machtkampf in der Union ist zu Ende: Am Dienstagmittag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) offiziell seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur zurückgezogen. Damit zieht Armin Laschet für die Union in den Bundestagswahlkampf.

"Die Würfel sind gefallen", sagte Markus Söder in einer Pressekonferenz. "Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union." Söder bot Armin Laschet seine "volle Unterstützung" in einem "außerordentlich schwierigen Wahlkampf" an. Söder bedankte sich bei seinen Unterstützern für den Zuspruch, den er aus ganz Deutschland erhalten habe. Er wolle aber keine Spaltung der Union. "Wir akzeptieren das und respektieren das", sagte er. Der Generalsekretär der CSU, Markus Blume, sagte: "Markus Söder ist erkennbar der Kandidat der Herzen", aber in der Demokratie "entscheidet am Ende etwas anderes, nämlich die Mehrheit".

In der Nacht zum Dienstag hatte sich der CDU-Bundesvorstand für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. Der Vorsitzende der Landesgruppe Rheinland-Pfalz in der Unionsfraktion und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Patrick Schnieder aus der Eifel hatte am Dienstagmorgen gesagt, er sei froh, dass es nun ein eindeutiges Votum des CDU-Bundesvorstands in der Frage Kanzlerkandidatur gebe. Jetzt sei eine schnelle Entscheidung gefordert. Umfragen könnten nicht das Maß der Dinge sein: Beide Kandidaten und die Parteigremien sollten sich jetzt rasch einigen, so Schnieder im SWR. Wer Kanzlerkandidat der Union werde, das könne er im Moment nicht sagen.

"Wir können nicht endlos diskutieren und das nicht immer weiter zuspitzen, sondern müssen zu einer Entscheidung kommen". Patrick Schnieder, CDU-Landesgruppenchef im Bundestag

Unterschiedliche Meinungen in den Regionen des Landes

Die Entscheidung des Bundesvorstands hatte in einigen Regionen des Landes unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Unter anderem wurde etwa bei Politikern in der Westpfalz bemängelt, dass Laschet die Stimmung bei den Wählern falsch einschätze. Der CDU-Bundesvorstand sei weit von der Basis entfernt, sagte etwa Xaver Jung, CDU-Bundestagskandidat aus Kaiserslautern.

Der Kreisvorsitzende der CDU im Kreis Bernkastel-Wittlich, Alexander Licht, sagte, er hoffe, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Die Bundespartei sollte endlich wissen, wie ihre Mitglieder denken. Ansonsten wäre das ein "rabenschwarzer Tag" und eine schwierige Zeit käme auf die CDU zu. Moritz Petry von der CDU Trier begrüßte dagegen das klare Votum für Laschet. Er erwarte jetzt von Markus Söder die volle Unterstützung für Laschet. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Steier aus Pellingen (Kreis Trier-Saarburg) sagte am Dienstagmorgen, es sei eine klare Entscheidung pro Laschet. "Wir sollten uns als Union jetzt geschlossen hinter ihn stellen und in den Wahlkampf gehen."

Deutliche Mehrheit für Laschet im Vorstand

Der CDU-Bundesvorstand hatte in der Nacht mit Dreiviertelmehrheit für Parteichef Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten gestimmt. 22,5 Prozent entschieden sich für CSU-Chef Markus Söder. Dieser hatte zuvor erklärt, er werde eine klare Entscheidung der CDU anerkennen.

Die CDU in Rheinland-Pfalz bot in der Frage der Kanzlerkandidatur zuvor kein einheitliches Bild. Während CDU-Landeschefin Julia Klöckner den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet unterstützte, gab es an der CDU-Basis in Rheinland-Pfalz eine breite Mehrheit für den bayrischen Regierungschef Söder. Dies musste Klöckner auch im CDU-Bundesvorstand am Montagabend so vortragen. In aktuellen Meinungsumfragen werden Söder deutlich größere Chancen bei der Bundestagswahl im September bescheinigt.

K-Frage: Klöckner in der Zwickmühle?