Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl Baldauf, verlangt "umfassende Aufklärung" zur Beförderungspraxis im Umweltministerium. Ministerin Höfken (Grüne) müsse das im Landtag erläutern. Die AfD fordert ihren Rücktritt.

"Ich erwarte eine umfassende Aufklärung von der Ministerin", sagte Christian Baldauf am Montag in Mainz nach einem Bericht des SWR zur Beförderungen im Umweltministerium. Die CDU-Fraktion will das Thema in der aktuellen Debatte am Mittwoch in den Landtag einbringen.

Die Ministerin dürfe "sich nicht wieder hinter ihrem Staatssekretär Thomas Griese verstecken", sagte Baldauf. Griese (Grüne) hatte bereits im September im Plenum Fehler eingeräumt und als Amtsleiter die politische Verantwortung übernommen.

Nach dem SWR-Bericht vom Montag sind die Verstöße aber umfassender. Das Ministerium habe bei Beförderungen über Jahre und systematisch gegen Gesetze wie das Grundgesetz und Beamtengesetze verstoßen, heißt es. Baldauf zeigte sich "geschockt".

Baldauf: Vertrauen in Verwaltung wird untergraben

Die SWR-Recherche belege, dass die Rechtsverstöße bei Beförderungen systematisch erfolgt seien. Das sei ein Schlag ins Gesicht für alle Beamten, die sich täglich anstrengten, um rechtskonform befördert zu werden. Das Verhalten des Ministeriums untergrabe das Vertrauen in die Staatliche Verwaltung.

AfD fordert Höfkens Rücktritt

Die AfD-Fraktion kritisierte, dem grün-geführten Umweltministerium sei es offenbar darum gegangen, Mitarbeiter nach politischem Stallgeruch zu befördern. Bürger, die sich in einer Leistungsgesellschaft behaupten müssen, dürften für diese Art Günstlingswirtschaft kein Verständnis haben. Die AfD fordert den Rücktritt von Umweltministerin Ulrike Höfken und des verantwortlichen Staatssekretärs Griese.

Ministerium: "Haben bereits reagiert"

"Die heute veröffentlichten Vorwürfe sind bereits bekannt", hatte Griese erklärt. Das Oberverwaltungsgericht habe in einer Entscheidung Ende August das Verfahren bei Beförderungen als rechtswidrig bezeichnet. "Ich habe daraufhin unverzüglich reagiert und die Änderung des Verfahrens beauftragt." Künftig gelte: Alle Beförderungsstellen würden intern ausgeschrieben und für alle Bewerberinnen und Bewerber formalisierte Beurteilungen nach der Dienstvereinbarung 2015 erstellt.

Alle Beschäftigten des Ministeriums seien in einer Hausmitteilung über das zukünftige Beförderungsverfahren umfassend informiert worden.