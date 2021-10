Klöckner sieht Zäsur für CDU, Ampel im Land zuversichtlich

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sieht ihre Partei vor einem Umbruch. Grund ist die Entscheidung von Grünen und FDP, Sondierungsgespräche mit der SPD im Bund zu führen.

"Nach 16 Jahren Regierungsführung stehen wir vor einer Zäsur", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist, der Rheinischen Post. "So hart das ist, aber wir müssen diese Situation jetzt als Chance begreifen", forderte Klöckner. Sie rief zu einer neuen Dynamik in der Union auf. "Wir als Union haben die Aufgabe, uns inhaltlich und personell zu prüfen". Als Beispiel nannte sie den eigenen CDU-Landesverband in Rheinland-Pfalz.

Klöckner: Ampel größte Herausforderung für FDP

Dieser habe bereits eine Struktur- und Organisationsanalyse mit externen Experten eingeleitet. "Das rate ich auch unserer Bundes-CDU", sagte Klöckner der Zeitung. Klöckner hatte nach den schweren Niederlagen ihrer Partei bei den Landtags- und Bundestagswahlen angekündigt, sich als Landesvorsitzende und damit aus der Landespolitik zurückzuziehen. Mit Blick auf die anstehenden Sondierungen über eine mögliche Ampel-Koalition sieht Klöckner die größte Herausforderung auf die FDP zukommen. Die Liberalen müssten sich zwischen zwei nach links gerückten Fraktionen von SPD und Grünen positionieren.

Dreyer sieht Ampel in Rheinland-Pfalz als Vorbild

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verwies auf eine Vorbildfunktion der Ampel-Koalition in ihrem Bundesland. "Sie alle erleben schon lange, wie gut das Zusammenspiel von Rot, Grün und Gelb in Rheinland-Pfalz zwischen den Fraktionen funktioniert", sagte Dreyer noch vor der Entscheidung von Grünen und FDP für eine Sondierung mit der SPD. Die Ampel in Mainz beweise Tag für Tag, dass sie ein Erfolgsrezept sei. Dreyer gehört zum sechsköpfigen Sondierungsteam der SPD für eine Ampelregierung im Bund.

Bätzing-Lichtenthäler rät zu Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler sprach von guten Nachrichten aus Berlin. Denn eine Ampelkoalition könne klare Signale für eine Zukunftspolitik ausstrahlen. "Unsere Erfahrung ist, dass der Schlüssel für ein gutes Miteinander der Ampelfraktionen in einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe liegt, im stetigen Austausch zu den gemeinsamen Zielen und dem nötigen Gestaltungsspielraum für jede einzelne Fraktion".

Braun: Gespräche bei drei Verhandlungspartnern schwieriger

Auch Bernhard Braun, der Grünen-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag, gibt sich recht zuversichtlich: "Bei drei Verhandlungspartnerinnen sind Sondierungsgespräche eine größere Herausforderung als bei zweien. Dennoch zeigen unsere Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz, dass sie durchaus erfolgreich verlaufen können".

Schmitt: Ampel grundsätzlich geeignete Koalition

Die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Daniela Schmitt teilte mit, man müsse nun in einem guten Miteinander Deutschland wettbewerbsfähiger, innovativer, digitaler und nachhaltiger gestalten. Eine mögliche Ampelkoalition könne dafür grundsätzlich geeignet sein.

Die Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP sollen am Donnerstag in Berlin beginnen.