Politiker und Religionsvertreter haben mit Entsetzen auf den Terrorangriff in Wien reagiert. Ministerpräsidentin Dreyer sprach von einem weiteren Anschlag auf die freie Gesellschaft. Die Landes-CDU forderte ein klares Signal auch in Deutschland.

"Terror und Antisemitismus müssen wir überall entschlossen den Kampf ansagen", erklärte Malu Dreyer (SPD) auf Twitter. "Ich bin in Gedanken bei den Opfern, ihren Angehörigen und den Sicherheitskräften." Bei der mutmaßlich islamistisch motivierten Terrorattacke in Wien am Montagabend waren mindestens vier Passanten getötet worden; außerdem erschoss die Polizei einen Attentäter. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Unter den Verletzten des Anschlags ist auch ein luxemburgischer Student. Das teilte das Außenministerium in Luxemburg mit. Er sei durch einen Schuss an der linken Schulter verletzt worden.

Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft

Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist in erhöhter Alarmbereitschaft. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Taten wie die in Wien, Nizza oder Dresden Nachahmer fänden, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Die besondere Aufmerksamkeit der Polizei gelte den jüdischen Einrichtungen im Land, aber auch Menschenansammlungen. "Wir wären in der Lage, aus jedem Streifenwagen heraus einen robusten Angriff zu erwidern", betonte Lewentz. Wegen der Kontrollen, ob die Corona-Beschränkungen auch eingehalten werden, gebe es derzeit ohnehin eine hohe Polizeipräsenz.

CDU fordert Signal auch in Deutschland

Auch die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner und der Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, zeigten sich erschüttert über den Terroranschlag. "Das zeigt, dass der islamistische Terrorismus mitten unter uns ist in Europa", teilten sie am Dienstag in Mainz mit. "Es braucht jetzt ein klares Zeichen auch in Deutschland gegen diese menschenverachtenden Verbrechen." Erst am Wochenende habe Generalbundesanwalt Peter Frank davor gewarnt, die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus in Deutschland zu unterschätzen. Demnach seien in diesem Jahr 320 neue Verfahren gegen Islamisten eingeleitet worden.

AfD: Islamistische Gefährder festsetzen und ausweisen

Die AfD-Landtagsfraktion fordert anlässlich der vergangenen Terrorakte in Frankreich und Österreich, die Lage zur islamistischen Gefährdung in Rheinland-Pfalz erneut abzufragen und für die Bürger transparent zu machen. Die AfD will die aktuelle Lage auch im Innenausschuss thematisieren. "Wir möchten wissen, ob das Land alles unternimmt, um bekannte Gefährder von ihren Absichten abzuhalten", erklärte der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge. "Den Angehörigen der Opfer gilt unser tief empfundenes Beileid. Die abscheulichen Gräueltaten islamistischer Terroristen in unseren Nachbarstaaten mahnen uns zur Wachsamkeit."

Bätzing: "Wir brauchen ein Ende der Gewalt"

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, rief nach dem Anschlag zum Ende des Hasses auf. "Keinerlei Form von Terror, kein islamistischer, kein rechts- und kein linksextremer, darf einen Platz haben in unserer Gesellschaft und Kultur. Terror im Namen der Religion pervertiert den Namen Gottes. Wir brauchen ein Ende der Gewalt", erklärte der Limburger Bischof. Er sei zutiefst erschüttert von den nahezu wöchentlichen Nachrichten von Terror in Europa.

Muslime in Rheinland-Pfalz verurteilen Terror

Der rheinland-pfälzische Landesverband der Muslime verurteilte den Terroranschlag von Wien. "Ich finde keine Worte außer Abscheu für die Täter", teilte der Vorsitzende der Schura Rheinland-Pfalz, Akif Ünal, in Mainz mit. "In Gedanken bin ich mit den Einsatzkräften, den Opfern. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Wir beten für Wien." Die feigen Anschläge auf unschuldige Menschen würden ihn zutiefst erschüttern, sagte Ünal weiter. "Die Terroranschläge, egal ob in Wien, Nizza oder Dresden, sind Angriffe auf den gesellschaftlichen Frieden, gegen die Menschlichkeit und das universell geschätzte Menschenleben, dessen Schutz zur Kernlehre des Islams gehört."