Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München zeigen sich auch Politikerinnen und Politiker aus Rheinland-Pfalz erschüttert und fordern Konsequenzen. Eine geplante Streikkundgebung am Freitag in Mainz wurde abgesagt.

In der Münchner Innenstadt ist am Donnerstagvormittag ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Mindestens 30 Personen wurden verletzt, einige davon schwer. Unter den Einsatzkräften waren auch rheinland-pfälzische Polizeikräfte. Sie waren zur Unterstützung der Münchner Sicherheitskonferenz in der Stadt. Politik und Verbände in Rheinland-Pfalz reagieren bestürzt auf die Ereignisse.

Die aktuellen Entwicklungen gibt es in einem Liveblog unserer Kollegen der tagesschau:

Ministerpräsident Schweitzer: "Maßnahmen für auffällige Migranten ohne Bleiberecht"

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zeigte sich betroffen und betonte die Dringlichkeit neuer Maßnahmen. "Der mutmaßliche Anschlag in München macht mich traurig und wütend zugleich. Ich bin fassungslos über diese feige Attacke", erklärte er. Schweitzer forderte eine schnellere Rückführung von ausreisepflichtigen Straftätern und neue Haftmöglichkeiten.

Justizminister Wissing ruft zu Besonnenheit auf

Bundesjustizminister Volker Wissing (ehemals FDP) erklärte, sollte sich der Verdacht erhärten, werde der Rechtsstaat den mutmaßlichen Täter zur Rechenschaft ziehen. Auch über politische Konsequenzen müsse weiter diskutiert werden. "Gerade in diesen Zeiten intensiver Debatte rufe ich jedoch zur Besonnenheit auf. Wir sollten die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen lassen. Sie haben die volle Unterstützung der Politik. Populistische Schnellschüsse sind jedoch fehl am Platz. Sie schaden unserer Demokratie."

Klöckner: "Es geht um Recht, Sicherheit und Ordnung"

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner kritisierte die aktuelle Asylpolitik der Bundesregierung scharf. Die Asyl- und Einwanderungspolitik der noch amtierenden Bundesregierung gefährde die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und zerstöre das Vertrauen der Menschen in den Staat.

Ihr Parteikollege, der Landtagsabgeordnete Dirk Herber, äußerte Sorgen um die Sicherheit der Straßenfastnacht in Rheinland-Pfalz. "Vor dem Hintergrund des mutmaßlichen Auto-Anschlags in München brauchen wir jetzt Maßnahmen, um Umzüge in Rheinland-Pfalz sicherer zu bekommen und sie zu schützen."

Münzenmaier: "Abschiebeoffensive jetzt"

Der rheinland-pfälzische AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier forderte eine drastische Verschärfung der Abschiebepolitik. "Die Tat von München schockiert erneut. Schon wieder ein Afghane, schon wieder ein ausreisepflichtiger Asylant", sagte er. Er sprach sich für eine umfassende "Abschiebeoffensive" aus, insbesondere nach Afghanistan.

Grüne fordern konsequente Aufklärung

Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Misbah Khan (Grüne) zeigte sich erschüttert über die Tat: "Meine Gedanken sind bei den Opfern. Ein Dank gilt den Einsatzkräften für ihr schnelles Eingreifen. Jetzt braucht es eine rasche und konsequente Aufklärung."

DGB sagt Pressekonferenz ab, ver.di Streikkundgebung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland zeigte sich in einer Mitteilung ebenfalls "zutiefst bestürzt" über die Ereignisse von München. Eine geplante Pressekonferenz zur Tarifrunde im öffentlichen Dienst am morgigen Freitag wurde abgesagt. Die Versorgung und Betreuung der Verletzten und Augenzeugen habe nun "absolute Priorität".

Der mutmaßliche Anschlag ereignete sich während einer Demonstration, zu der die Gewerkschaft ver.di im Rahmen der aktuellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst aufgerufen hatte. Eine für Freitag in Mainz geplante Streikkundgebung sagte der rheinland-pfälzische Landesverband von ver.di am Donnerstagabend ab. Die Gewerkschaft hatte unter anderem die Beschäftigten der Mainzer Stadtverwaltung und der Stadtwerke sowie die des Staatstheaters zum Streik aufgerufen.