RLP-Opposition überrascht von Hahn-Insolvenz

Die Opposition in Rheinland-Pfalz zeigt sich überrascht von der Insolvenz des Flughafens Hahn. Die CDU kritisiert zudem den Umgang der Landesregierung mit dem Hunsrück-Airport.

"Die Insolvenz ist der vorläufige traurige Höhepunkt einer völlig vermurksten Flughafenpolitik der Landesregierung", sagte CDU-Generalsekretär Jan Zimmer. Schon vor der Corona-Krise sei der Airport in starker Schieflage gewesen. "Doch das schien die Landesregierung nie sonderlich zu interessieren, nach dem Motto: Aus dem Auge, aus dem Sinn." Die Ereignisse holten die Landesregierung nun wie ein Bumerang ein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) müsse sich unverzüglich zur Situation am Flughafen Hahn erklären.

Auch für den ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Licht war die Entwicklung schon beim Verkauf vor vier Jahren an den chinesischen HNA Konzern absehbar gewesen. Schon damals habe kein schlüssiges Geschäftsmodell vorgelegen, so Licht.

CDU will parlamentarische Aufarbeitung

Die Nachricht von der Insolvenz sei "ein Schock für die Mitarbeiter des Flughafens und die gesamte Region", so CDU-Generalsekretär Zimmer. Ähnlich äußerte sich die CDU-Landtagsabgeordnete Karina Wächter, in deren Wahlkreis der Flughafen liegt: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Familien sowie die zahlreichen vom Hahn abhängigen Betriebe, die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis stehen nun vor einer großen Ungewissheit. Sie sorgen sich um Arbeitsplätze, um ihre Zukunft." Wächter kündigte an, die Hahn-Insolvenz parlamentarisch aufarbeiten zu wollen.

Freie Wähler fordert Antworten vom Innenministerium

Auch die Fraktion der Freien Wähler im Landtag zeigte sich erstaunt über das Insolvenzverfahren. Der Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Wefelscheid erklärte, das Innenministerium habe noch am 7. Oktober im Innenausschuss berichtet, dass durch die Festnahmen des Vorstands- und des Verwaltungsratschefs des chinesischen Betreibers HNA die Fortführung des Flughafens nicht beeinträchtigt werde.

Jetzt stellten sich folgende Fragen: Was wurde dem Innenministerium seitens des Flughafenbetreibers verschwiegen? Oder hat die Landesregierung die Lage am Hahn schlichtweg falsch eingeschätzt? "Das Innenministerium muss nun dringend Antworten liefern", forderte Wefelscheid.

AfD beantragt Sondersitzung des Innenausschusses

Auch die AfD-Fraktion verlangt Aufklärung durch die Landesregierung und eine Sondersitzung des Innenausschusses. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jan Bollinger sagte, der Flughafen befinde sich leider seit Jahren in einer wirtschaftlichen Schieflage: "Wie so oft hat die Landesregierung auch hier die Lage schöngeredet. Kritik wurde stets abgewiegelt." Nun müsse die Landesregierung schnell Vorkehrungen treffen, etwa für den Fall, dass Arbeitsplätze am Flughafen und in der Region verloren gehen.

Bund der Steuerzahler: Insolvenz keine Überraschung

Vom Bund der Steuerzahler hieß es dagegen: "Die Insolvenz des Flughafens Hahn ist für uns nicht wirklich überraschend. Schon im Juni hatten wir die Ampel-Koalition dazu aufgefordert, die rechtswidrigen Betriebsbeihilfen von zehn Millionen Euro sicherheitshalber vom Hahn zurückzufordern, bevor diese in einer möglichen Insolvenz verloren gehen." Stattdessen habe die Landesregierung gegen das Urteil des EU-Gerichts gekämpft, um dem "flügellahmen" Hahn weiterhin Steuergeld überweisen zu dürfen.

Innenministerium: Flughafen-Betrieb wird nicht automatisch eingestellt

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums führt die Insolvenz nicht zwingend zum Aus des Flughafens. In einer Stellungnahme heißt es: "Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bedeutet nicht automatisch die Einstellung des operativen Betriebs, vor allem dann nicht, wenn entsprechendes Geschäft vorhanden ist". Ein Insolvenzverwalter werde die Situation der insolventen Gesellschaften zunächst prüfen und die Geschäfte des Unternehmens nach den insolvenzrechtlichen Regelungen führen.

Das Ministerium betont zudem, dass das Land Rheinland-Pfalz seit mehreren Jahren nicht mehr an der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH beteiligt ist. Die weitere finanzielle Unterstützung nach der Privatisierung sei im Sinne der Beschäftigten und der Region erfolgt.

Flugverkehr soll wie geplant weiterlaufen

Am Dienstagabend hieß es, der Betrieb am Hahn werde erst einmal in vollem Umfang weiterlaufen. Über seine Frankfurter Kanzlei ließ der vorläufige Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner schriftlich mitteilen, der Flugverkehr finde wie von den Fluggesellschaften geplant statt. Dies sei wichtig für alle Reisenden und Frachtspediteure.