Razzia wegen Schwarzarbeit mit Millionenschaden

Nach einer Razzia in Mainz und der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit sind zwei Frauen und zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Das haben Staatsanwaltschaft und Hauptzollamt Koblenz mitgeteilt. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch in neun Wohnungen und Geschäftsräumen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Drei Beschuldigte zwischen 48 und 65 Jahren sollen in zwei Mainzer Handwerksbetrieben mit Scheinfirmen und falschen Rechnungen Sozialversicherungsbeiträge und Sozialkassenbeiträge von mehr als sechs Millionen Euro hinterzogen haben.