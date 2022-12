Mainz bekommt Städte-Preis, Razzia in Reichsbürgerszene, Vorbereitung Warntag

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr Innovativste Städte: Mainz bekommt Preis Wenn ihr auch gerne in unserer Landeshauptstadt unterwegs seid, dann habe ich eine positive Nachricht für euch! Die Stadt Mainz bekommt heute in Brüssel einen Preis als eine der innovativsten Städte Europas! Bei dem Wettbewerb der EU-Kommission ist Mainz in den Top drei - dank der Entwicklung im Bereich Biotechnologie. Heute reist der Mainzer Bürgermeister Günter Beck (Grüne) nach Brüssel, um den Preis entgegenzunehmen. Sollte Mainz bei dem Wettbewerb der Europäischen Kommission den 1. Platz belegen, könnte Mainz ein Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro bekommen, so Beck. Mainz und der Weihnachtsmarkt 2022 dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold Über das Thema berichtete SWR1 RLP, 07.12.2022, 8:00 in den Nachrichten

9:35 Uhr Razzia in Reichsbürgerszene: Auch Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz Von der bundesweiten Razzia in der Reichsbürgerszene gibt es Neuigkeiten - auch in Rheinland-Pfalz gab es Durchsuchungen. Es wurden nach SWR-Informationen Anwesen im Kreis Mainz-Bingen und den Städten Mainz,

Neustadt und Kaiserslautern durchsucht. Dabei ging es um zwei Personen, die nicht tatverdächtig sind! Es sollten bei diesen Durchsuchungen lediglich mögliche Beweismittel im Zusammenhang mit den Tatverdächtigen aus den anderen Bundesländern gesichert werden. Über das Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz, 07.12.2022, 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP

9:10 Uhr Gedenkveranstaltung für Missbrauchsopfer in katholischer Kirche Am Speyerer Dom wird am Mittwoch der Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche gedacht. Der Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, steht laut Bistum auch für Gespräche zur Verfügung. Mit der Gedenkveranstaltung will der unabhängige Betroffenenbeirat im Bistum Speyer den Fokus auf das Thema Missbrauch in der Kirche richten. Ziel sei es unter anderem, das Bewusstsein für das Thema sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt zu schärfen und zukünftigem Missbrauch entgegenzuwirken. Speyer Initiative von Betroffenenbeirat Bistum Speyer: Gedenken an Missbrauchsopfer in der Kirche Am Speyerer Dom ist am Mittwoch der Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche gedacht worden. Auch Betroffene waren dabei. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:42 Uhr A62 Tunnel Hörnchenberg ist heute erneut gesperrt Achtung an alle, die heute auf der A62 durch den Hörnchenbergtunnel müssen - Autofahrer müssen dort mit Behinderungen rechnen. Wegen Bauarbeiten ist der Tunnel heute gesperrt. Die Sperrung dauert bis 16 Uhr. Betroffen ist die Autobahn in Fahrtrichtung Trier. Gestern war der Tunnel bereits in Richtung Pirmasens gesperrt. Grund ist, dass Bauarbeiter Tunnellüfter abbauen. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte, wird dazu eine Firma mit Spezialfahrzeugen in den Hörnchenbergtunnel fahren. Für Autofahrer bedeutet das Umwege. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP, Am Morgen, 6.12.2022 6:00

8:20 Uhr Lesetipp: Immer mehr Beschäftigte in RLP melden sich krank Überlastete Arztpraxen und überall kranke Kolleginnen und Kollegen. Ihr könnt wahrscheinlich auch ein Lied davon singen. Derzeit treibt eine Erkältungswelle in Rheinland-Pfalz ihr Unwesen. In Arztpraxen sind Fragen nach Krankmeldungen deutlich gestiegen. So steht das Telefon in einer Hausarztpraxis im rheinhessischen Mommenheim steht seit Tagen nicht mehr still - wie in vielen anderen Praxen auch. Kopfschmerzen, Husten, Fieber - es geht einiges um im Moment und viele melden sich krank. Ob im Job oder in der Schule. Also, haltet durch und wen es erwischt hat von euch: Gute Besserung! picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa | Maurizio Gambarini

8:02 Uhr News-Blick über den RLP-Tellerrand ...also sozusagen in das 16-teilige Deutschland-Service... Da läuft zum Beispiel seit heute Morgen eine bundesweite Razzia gegen die Reichsbürgerbewegung. Nach Recherchen von SWR und ARD Hauptstadtstudio sind bis zu 3.000 Polizeikräfte derzeit dabei, mehr als zwei Dutzend Haftbefehle und mehr als 120 Durchsuchungsbeschlüsse im Auftrag des Generalbundesanwalts zu vollstrecken. Es geht um eine Gruppe von rund fünfzig Personen aus so genannten Reichsbürgern, militanten Querdenkern und Esoterikern. Sie sollen einen Umsturz geplant haben und wollten aus Sicht der Ermittler eine neue Regierung unter Führung eines Prinzen aus dem Hochadel einsetzen. Durchsuchungen soll es auch in RLP gegeben haben. Darüber berichtetet SWR Aktuell Karlsruhe am 07.12.2022, 7:30 Uhr

7:23 Uhr Kleine Vorwarnung: "Cell-Broadcast-Test" morgen Nicht erschrecken, wenn morgen um 11 Uhr eine Warnmeldung auf eurem Handy aufploppt! Nach dem pannenreichen ersten bundesweiten Warntag steht morgen ein neuer großer Testlauf für die Alarmstrukturen in Deutschland an. Bund und Länder wollen testweise ihre Katastrophenwarnsysteme auslösen, auch Kommunen beteiligen sich. Die Menschen erhalten dann Warn-SMS, Meldungen per Warnapps oder hören entsprechende Durchsagen in Radio und Fernsehen. Hintergrund des Warntags und der Einführung des Warnsystems per SMS, Cell Broadcast genannt, ist unter anderem die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Juli 2021. Meine Kolleginnen und Kollegen von Social-Media haben ein Video zusammengestellt, wie Warnungen über Cell Broadcast funktionieren sollen.

6:33 Uhr Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Wittlich Gestern Abend hat es auf einer Landstraße bei Wittlich einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, zwei davon schwer. Laut Polizei war ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten - warum ist nicht klar. Dort streifte er zunächst ein Auto und stieß dann frontal mit einem anderen Pkw zusammen. Der Unfallverursacher und eine Frau in einem der entgegenkommenden Autos erlitten dabei schwere Verletzungen. Über das Thema berichtete SWR 4 am 07.12.2022, 6:30 Uhr

6:17 Uhr Am Flughafen Hahn soll es neue Erstaufnahmestelle geben Das Land Rheinland-Pfalz will auf dem Gelände des Flughafens Hahn im Hunsrück eine weitere Erstaufnahmestelle eröffnen. Wegen der steigenden Flüchtlingszahlen, hieß es. Voraussichtlich würden dort ab Anfang des kommenden Jahres 600 Plätze zur Verfügung stehen, kündigte das Mainzer Integrationsministerium am Dienstag an. Organisatorisch soll es sich um eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Kusel handeln. Darüber berichtete SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen am 6.12.2022, 21:45 Uhr

6:02 Uhr So wird der Mittwoch wettermäßig - Ihr verpasst nichts! Wundervolles Wetter für alle Grauliebhaber! Gefühlt mindestens 70 verschiedene Grautöne im Laufe des Tages. Meteorologischer ausgedrückt: Meist bewölkt und hier und da kann es Schauer und im Tiefland Regen geben, im Bergland meist als Schnee. Die Temperaturen erreichen maximal zwei bis sechs Grad, im Bergland ein Grad. Wer nachts oder früh am Morgen raus muss: Vorsicht, da könnte es vor allem in den Hochlagen glatt sein. Video herunterladen (4,4 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig bei uns in Rheinland-Pfalz Zeit, einen Blick auf die Landesthemen zu werfen: Rheinland-Pfalz bereitet sich auf den morgigen bundesweiten Warntag vor. Der heutige Mittwoch wird genutzt, um die Bürger und Bürgerinnen schon mal zu informieren. Könnt ihr euch an den ersten Bundeswarntag 2020 erinnern? Da ging ja einiges schief - unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Das soll morgen besser laufen. Ihr kriegt nachher auch noch mehr Infos dazu. Eine besondere Fachtagung gibt es ab dem Vormittag in Mainz. Es geht um zukunftsorientierte Lebensmodelle und wie sie vorangebracht werden können. Darüber hinaus bietet die Tagung Gelegenheit, richtungsweisende Projekte aus Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern kennenzulernen. SWR Aktuell Rheinland-Pfalz hält euch in Web und App dazu auf dem Laufenden In Mainz geht der Prozess um den Messerangriff auf einen Fahrlehrer weiter - es könnte sogar das Urteil fallen. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Nach mehrfach nicht bestandenen Fahrprüfungen soll der Mann seinen Fahrlehrer abgepasst, mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.