Bundesweite Polizeiaktion gegen Hass im Netz

Mit einer bundesweiten Aktion ist die Polizei gegen strafbare Posts im Internet vorgegangen. In Rheinland-Pfalz koordinierte das Landeskriminalamt die Maßnahmen in Ludwigshafen, in den Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen und Höhr-Grenzhausen, in Wittlich sowie in Mainz. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz sind fünf Wohnungen von fünf Beschuldigten durchsucht worden. Dabei seien Mobiltelefone und andere Datenträger sichergestellt worden. Bundesweit wurden rund 90 Wohnungsdurchsuchungen oder Vernehmungen durchgeführt. Bedrohungen, Nötigungen oder Volksverhetzung im Netz sind Straftaten, die mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden können.