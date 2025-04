Wassersportfreunde werden sich freuen: In einem Naturschutzgebiet bei Bingen darf ab heute auf dem Rhein wieder Wassersport betrieben werden. Das Vergnügen in den Auen könnte für die Vereine aber nur von kurzer Dauer sein. Grund ist nach SWR-Informationen ein vom zuständigen Bundesverkehrsministerium vorgelegtes Konzept. Darin sei geregelt, wann, wie und wo im Bereich der beiden Auen bei Bingen Wasser- und Angelsport betrieben werden dürfe. Ab wann das Ministerium die entsprechenden Verordnungen umsetzen wolle, sei aber noch unklar.

Mehrere Hundert Polizisten gehen momentan in vier Bundesländern gegen die Mafia und organisierte Kriminalität vor. Den Beamten zufolge laufen Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland - aber auch in Italien. Dabei habe es auch Festnahmen gegeben, hieß es.

Die Barmherzigen Brüder Schönfelderhof wollen nach Kritik an ihrer neuen Straftäter-Wohngruppe mehr mit Bürgern sprechen. Deshalb gibt es in Orenhofen heute einen Infoabend.

Die Barmherzigen Brüder Schönfelderhof wollen psychisch kranke Straftäter auf ihrem Weg bis zur Freiheit unterstützen. In Zemmer in der Verbandsgemeinde Trier-Land soll eine Wohngruppe entstehen. Die Pläne sorgen bei den Anwohnern seit Wochen für Verunsicherung und Ärger. Nun soll es am Abend eine weitere Infoveranstaltung geben. Mein Kollege Daniel Novickij hat die ganze Geschichte.

Ein Horror für jeden Gast - unhygienische Zustände in einem Restaurant oder in einer Kneipe...Ein Gastronom aus Ludwigshafen-Friesenheim muss jetzt 6.500 Euro Strafe zahlen wegen solcher Zustände, wie die Stadt mitteilte. Im Oktober hatten Kontrolleure in der Küche zum Beispiel Schaben im Arbeitsbereich festgestellt. Die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kamen, seien mit Schleim und Schimmel verschmutzt gewesen. Speisen und Getränke hätten sich deswegen nicht für den Verzehr geeignet. Daher musste die Gaststätte in Ludwigshafen-Friesenheim vorrübergehend schließen.

Gute Nachrichten für Radler: Ab heute sind in Eifel und Hunsrück sowie an Mosel und Ruwer wieder Radbusse unterwegs. Insgesamt werden 22 Radbuslinien im nördlichen Teil des Landes angeboten. Die meisten Radbusse können laut der Arbeitsgemeinschaft Radbusse auch E-Bikes mitnehmen. Streckenverläufe und Infos zu allen Radbuslinien liefert eine Raderlebniskarte. Die gibt es ab heute als Faltkarte in den Tourist Informationen. Außerdem kann sie im Internet heruntergeladen werden. Dort gibt es auch Fahrpläne, Tickets und die Tarife der Radbusse.

Die Zukunft des finanziell angeschlagenen Krankenhauses in Boppard ist vorerst gesichert. Der Kreistag in Simmern hat beschlossen, die Klinik bis Ende des Jahres finanziell zu unterstützen. Ein Zukunftskonzept der Belegschaft sieht zudem vor, gut funktionierende Bereiche wie Wundversorgung, Geriatrie und Psychosomatik zu erhalten. Auch Notfälle sollen weiter behandelt werden können. Endgültig über den Erhalt der Klinik wird aber das Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein entscheiden, zu dem der Standort Boppard gehört.

In Kaiserslautern hatten Kids gestern Abend viel Spaß beim Basketball - da wurde nämlich das Projekt "Bas-Kid-Ball" gestartet. Dabei können Kinder in der Turnhalle der Grundschule Betzenberg Basketball spielen - und das ohne Verein, ohne Zwang oder Anwesenheitspflicht und vor allem kostenlos. Das Angebot richtet sich insbesondere auch an Kinder, deren Eltern sich die monatlichen Kosten für den Sportverein nicht leisten können.

Paul Desmond, der Saxofonist des Dave Brubeck Quartet, wurde von einem Glücksspiel für den Hit "Take Five" inspiriert.

Dave Brubeck Quartet – "Take Five"

Ein bisschen Musik am Morgen...Dudum dudum dum dum dudum dudum... Ok, schriftlich funktioniert das nicht so richtig. Aber "Take Five" von der Dave Brubeck Band ist weit über die Grenzen des Jazz hinaus ein absoluter Ohrwurm.

Ein Dutzend deutsche Männer waren schon im Weltraum, aber noch keine Frau - bis jetzt: Die Berlinerin Rabea Rogge ist mit einem SpaceX-Team zu einer Mission ins All gestartet. An Bord einer "Dragon"-Kapsel hob Rogge vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. 29 Jahre alt ist sie - meine Kolleginnen und Kollegen von SWR3 stellen sie vor:

Bäh, pfui, einfach eklig: In Mainz sch**** jemand an Kirchen 🤢

Das ist wieder so eine Meldung, da fällt mir echt nichts mehr dazu ein, außer ungläubig mit offenem Mund den Kopf zu schütteln. Vandalismus an Kirchen ist jetzt vielleicht kein ganz neues Problem. Man kennt Schmierereien an den Kirchenwänden oder Sachbeschädigungen am Opferstock. Alles schlimm, keine Frage. Aber dass in Mainz Menschen in Weihwasserbehälter pinkeln oder ihr "großes Geschäft" an der Kirchenmauer hinterlassen - da ist echt jede Grenze überschritten.

