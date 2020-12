Der Raubwürger war einst eine auch in Rheinland-Pfalz weit verbreitete Art. Heute ist er vom Aussterben bedroht. Doch zwei Biologiestudenten haben den Vogel jetzt auf einer Streuobstwiese bei Boppard gesichtet.

"Die Art ist in Rheinland-Pfalz extrem selten geworden", sagt Marc Schendzielorz, der die Vogelbestände im Naturschutzgebiet "Hintere Dick" zusammen mit Marian Sarpkan im vergangenen Jahr für ein Forschungspraktikum der Universität Koblenz untersucht hat. Damals war der Raubwürger (Lanius excubitor excubitor) noch nicht da. "Wir haben uns sehr gefreut, als wir ihn jetzt gesehen haben."

Steppen-Sattelschrecke und Gelbbauchunke gefällt das

Die Fläche "Hintere Dick" wird im Landesartenschutzprogramm der "Aktion Grün" gefördert. "Jetzt werden positive Effekte des 2015 gestarteten Programms sichtbar", sagt Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). "Auf drei weiteren Flächen haben wir solche positiven Ergebnisse gesehen", fügt die Ministerin hinzu und nennt die Heuschreckenart der Steppen-Sattelschrecke, die Gelbbauchunke auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes bei Koblenz und die Smaragdeidechse im Tauberbachtal.

Zu den gezielten Maßnahmen in der "Hinteren Dick" gehören die Freistellung von Gehölzen und ihre anschließende Beweidung. "Die Sichtung bedeutet, dass der Raubwürger sich hier wohl fühlt", erklärt der Vogelkundler Schendzielorz. "Mit dem Wechsel von gehölzlosen Flächen, niedrigen Büschen und hohen Bäumen ist das genau die Landschaft, die der Raubwürger braucht."

Ein Auge auf den Raubwürger geworfen

Schon bei der Bestandserfassung im vergangenen Jahr habe er an diese Art gedacht, zumal dabei der mit dem Raubwürger verwandte Rotrückenwürger oder Neuntöter (Lanius collurio) mit mindestens fünf Brutpaaren festgestellt werden konnte. Sein Auge für diese Vogelgattung konnte Schendzielorz zuletzt bei einer Exkursion im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda schulen - "dort haben wir sechs verschiedene Würgerarten gesehen, die alle ein ähnliches Verhalten zeigten wie unsere heimischen Arten."

In der "Hinteren Dick" konnten bislang 73 Vogelarten registriert werden - das Gebiet ist damit artenreicher als ein reines Waldgebiet mit durchschnittlich 35 bis 40 Vogelarten. "Für mich persönlich ist es das Schönste zu sehen, wie viele Arten nebeneinander in einem Gebiet leben können", sagt Schendzielorz. Bisher hat er den Raubwürger dort nur allein gesehen, aber er hofft, dass sich noch ein passender Partner findet und es so zur Bildung eines neuen Brutplatzes kommen könnte.

Population zu klein für Wiederansiedlung?

"Ich bin eher skeptisch, dass dort eine Brut stattfinden wird", sagt der Vogelexperte Christian Dietzen. Zuletzt waren in der Osteifel noch fünf Brutpaare des Raubwürgers registriert worden. "Wir machen uns große Sorgen um die Erhaltung der Art in Rheinland-Pfalz", sagt Dietzen. Bei einer derart kleinen Population sei es fraglich, ob die Art hier dauerhaft erhalten bleibe. Dabei war der Raubwürger im ausgehenden 19. Jahrhundert "auf dem gesamten Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz in unterschiedlicher Siedlungsdichte weit verbreitet", heißt es in der von Dietzen als Hauptautor mitverfassten "Vogelwelt von Rheinland-Pfalz". Für das Jahr 1962 gab es noch eine Schätzung von 500 bis 700 Brutpaaren.

Dietzen hofft, dass ein Teil der in den Stürmen zu Beginn des Jahres entstandenen Kahlschlagflächen nicht wiederaufgeforstet werden, sondern mit gezielten Maßnahmen als offene Wiesenflächen gestaltet werden können. So könnten neue Biotope für darauf angewiesene Arten entstehen. Umweltministerin Höfken zeigt sich offen dafür: "Sicher können wir einige Flächen finden, die dafür geeignet wären."