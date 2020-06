Der nach rassistischen Übergriffen aus einer Pfarrei in der Nähe von Kaiserslautern abgezogene nigerianische Priester Patrick Asomugha arbeitet jetzt übergangsweise in einer Pfarrei in Speyer. Dies bestätigte das Bistum am Freitag. "Sorge für Schutz und Gesundheit" hatten nach den Worten von Generalvikar Andreas Sturm die Abberufung aus Queidersbach notwendig gemacht. Seit Mitte 2019 gab es demnach Anfeindungen gegen Asomugha. Das Bistum berichtete von zwei Einbrüchen ins Pfarrhaus. Im Herbst seien die Reifen des Autos zerstochen worden, im März hinterließen Unbekannte demnach eine Morddrohung. Ermittlungen der Polizei blieben bislang ohne Ergebnis.