"Eine große Gemeinschaft - friedliche Fans"

Es wird gerockt am Ring in der Eifel - am Freitag ist das Musikfestival Rock am Ring gestartet. Mehr als 70.000 Fans sind laut Veranstalter gekommen. Das sind 20.000 weniger als im vergangenen Jahr. Der Stimmung tut das aber keinen Abbruch. Die, die gekommen sind, feiern ausgelassen - auch bei Runde zwei am Samstag.