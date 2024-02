In Ranschbach in der Südpfalz ist am Montagnachmittag ein 37-jähriger Mann erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige gefasst. Der 27-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß und wurde noch in Tatortnähe widerstandslos festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei bislang unklar.