++ Randale in Hotel in Kaiserslautern ++ Waldbrand im Westerwald ++ RLP-Tag startet in Bad Ems ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:36 Uhr Jugendliche in RLP fürchten Folgen des Klimawandels Waldbrände, Überflutungen, aussterbende Tierarten - Die Folgen des Klimawandels sind immer mehr zu spüren. Schlimme Ereignisse folgen schneller aufeinander und hinterlassen oft ein Gefühl der Hilflosigkeit. Das spüren auch junge Menschen. Laut einer aktuellen Studie im Auftrag der BARMER Krankenkasse leiden Jugendliche besonders unter den Folgen des Klimawandels. Etwa jeder zweite Jugendliche in Rheinland-Pfalz glaubt, dass sich der Klimawandel negativ auf seine Gesundheit auswirken wird. 31 Prozent der Jugendlichen in Rheinland-Pfalz fürchten sich am meisten vor tropischen Krankheiten. Etwa 12 Prozent halten Atemwegserkrankungen für ein großes Problem der Zukunft. Danach folgen die Angst vor Hitzschlag, Depressionen und Stress. Auch Hautkrebs (4 Prozent) und Allergien (4 Prozent) werden als Problem in Verbindung mit dem Klimawandel gefürchtet. Meine Kollegin Susan Reindl hat mit dem Virologen Bodo Plachter aus Mainz gesprochen, der die Sorgen der Jugendlichen einordnet. Das Ganze lest ihr hier.

9:16 Uhr Tankstellen in der Pfalz ausgeraubt In der Pfalz wurden in der Nacht zwei Tankstellen ausgeraubt. Am späten Mittwochabend gegen 22:45 Uhr wurde eine Tankstelle in Landau überfallen. Der Täter bedrohte dabei eine Tankstellenmitarbeiterin mit einem Messer. Im Anschluss flüchtete er samt Beute vom Tatort. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Und in Rumbach bei Pirmasens wurde die Polizei um kurz nach halb zwei über einen lauten Knall aus Richtung der Tankstelle am Falkeneck informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Eingangstür zum Verkaufsraum aufgehebelt worden war. Entwendet wurden demnach Zigarettenstangen, Getränke und eine Wechselgeldkassette mit rund 500 Euro. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

9:09 Uhr 🚘 Die Lage auf den Straßen in RLP Auf der A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen ist am Dreieck Nahetal die Überleitung zur A60 Richtung Mainz seit heute Morgen wegen einer Baustelle bis 14 Uhr gesperrt. Was sonst so auf den Straßen im Land los ist, könnt ihr hier nachschauen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

9:03 Uhr Strengere Waffenkontrolle am Mainzer Hauptbahnhof Wer am Wochenende mit Bus und Bahn unterwegs ist und den Mainzer Hauptbahnhof passiert, muss genau darauf achten, was so in den eigenen Taschen rumfliegt. Die Polizei setzt dort von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 20 Uhr nämlich ein strengeres Waffenverbot um und kontrolliert verstärkt. Verboten sind jede Art von Messern und andere gefährliche Gegenstände wie beispielsweise Abwehrspray. Wer ein Taschenmesser mit einer Klingenlänge über sechs Zentimeter oder andere Gegenstände hat, mit denen Menschen verletzt werden können, muss diese abgeben und mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem drohen ein Platzverweis und ein Bahnhofsverbot. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. Juni 2023 um 6:00 Uhr.

8:42 Uhr 🗳️ Landratswahl im Kreis Cochem-Zell Wer zu den 50.000 Wahlberechtigten im Kreis Cochem-Zell gehört, hat am Sonntag ein Date mit der Wahlurne: Dort wird ein neuer Landrat gewählt - beziehungsweise eine Landrätin. Zur Wahl stehen nämlich zwei Frauen: Für die CDU tritt Anke Beilstein (CDU) an. Die 57-Jährige ist Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrätin im Kreis Cochem Zell. Als gemeinsame Kandidatin von SPD, Freien Wählern (FWG) und Bündnis 90/Die Grünen kandidiert Sonja Bräuer (SPD). Die 34-Jährige ist Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. Was jetzt schon fest steht: Egal wie die Wahl ausgeht, danach ist das Landratsamt in Cochem zum ersten Mal in der Geschichte weiblich besetzt. Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

8:30 Uhr 👩‍🏫 Lehrer gesucht in RLP! In Rheinland-Pfalz sind noch viele Referendariatsplätze für angehende Lehrer frei. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor. Konkret sieht das so aus: An Grundschulen stehen 900 Plätze zur Verfügung, davon sind bislang nur 699 besetzt. An Realschulen Plus gibt es 420 Plätze, von denen bislang nur 186 vergeben sind. Für Gymnasien sind 848 Plätze vorgesehen, davon sind derzeit 565 besetzt. An berufsbildenden Schulen gibt es 400 Referendariatsplätze, von denen bislang 149 vergeben wurden. Und an Förderschulen stehen 230 Plätze zur Verfügung, davon wurden bislang 187 Stellen besetzt. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 16. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

8:09 Uhr 🏊 Kinder können in Mainz in den Ferien kostenlos ins Schwimmbad Juhu 🥳, Kinder und Jugendliche im goldisch Meenz dürfen sich freuen: Für sie bleibt der Eintritt in Schwimmbäder in den Sommerferien kostenlos. Sport- und Finanzdezernent Günter Beck (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, der Finanzausschuss der Stadt halte daran fest, obwohl sich die Finanzlage durch weniger Steuereinahmen verschlechtert habe. Der freie Eintritt gilt für alle Kinder und Jugendlichen, die in Mainz wohnen oder dort zur Schule gehen. Na dann: Badesachen packen und los...ach nein, bis zu den Ferien dauert es ja noch ein bisschen. Noch fünf Wochen und DANN geht's los 🌊. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 16. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:49 Uhr Waldbrand im Westerwald Gerade haben wir hier noch darüber gesprochen, wie ein Waldbrand entsteht und wie man ihn verhindern kann, schon brennt es wieder in Rheinland-Pfalz. Um halb sechs heute Morgen wurde der Polizei Altenkirchen ein Brand im Wald zwischen Bruchertseifen und Roth gemeldet. Es brannte eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand jedoch unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden allerdings noch ungefähr zwei Stunden andauern. Die B256 ist zwischen Bruchertseifen und Roth deswegen aktuell voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei hatte in einem schwer zugänglichen Waldstück auf dem trockenen Boden liegendes Holz Feuer gefangen. Warum, weiß man noch nicht. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:42 Uhr 🌡️ Fernwärme - was ist das? Ich dachte ja bislang, Wärmepumpen wären DAS Ding beim Thema zukunftsorientiertes, klimafreundliches Heizen. Jetzt steht aber einer neuer Begriff in der Diskussion um die Heizwende im Raum: die Fernwärme. Die Bundesregierung will die nämlich ausbauen. Jedes Jahr sollen in Deutschland künftig 100.000 Häuser neu an Wärmenetze angeschlossen werden. Aber was ist Fernwärme eigentlich genau? Das hat sich meine Kollegin Antonia Hofmann für euch mal genauer angeschaut:

7:32 Uhr 🏀 Dirk Nowitzki zu Besuch in Mainz Achtung, liebe Basketball-Fans ⛹️‍♂️: Dirk Nowitzki ist in Rheinland-Pfalz unterwegs! Er ist in Mainz als Gastredner bei einem Arbeitgeber-Kongress. Ein paar Fakten zu ihm: Er war der erste deutsche Basketballer, der von einer europäischen Liga direkt in die National Basketball Association (kurz NBA) gewechselt ist. Von 1998 bis 2019 spielte der gebürtige Würzburger bei den Dallas Mavericks und ist zu einem der besten Spieler der NBA-Geschichte geworden. Wie viele Punkte hat er für die Mavericks erzielt? Wie viele Punkte hat Dirk Nowitzki in der NBA erzielt? 20.473 Punkte 34.520 Punkte 31.560 Punkte 25.300 Punkte irrelevant: 20.473 Punkte

irrelevant: 34.520 Punkte

richtige Antwort: 31.560 Punkte

irrelevant: 25.300 Punkte Die gegebene Antwort ist Dirk Nowitzki erzielte in der NBA für die Dallas Mavericks insgesamt 31.560 Punkte. Damit ist er auf dem sechsten Platz der "All Time Scoring List" der NBA in der regulären Saison ohne Playoffs.

7:22 Uhr 📸 Germany's next Topmodel kommt aus Koblenz Für sie hatte Heidi gestern Abend das letzte Foto 📸: Die 23-jährige Vivien aus Koblenz hat die 18. Staffel der umstrittenen Castingshow gewonnen. Zum ersten Mal ist damit ein sogenanntes Plus-Size-Model zur Siegerin der Sendung gekürt worden. "Ich bin stolz, dass mir tagtäglich Leute schreiben, die sich mit mir identifizieren können", sagte Vivien nach der Entscheidung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ProSieben | Claudius Pflug Die Show steht seit Jahren in der Kritik, ein fragwürdiges Schönheitsideal zu vermitteln und Sexismus zu fördern. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP um 7:10 Uhr am 16. Juni 2023.

7:12 Uhr Das sagt ein Pfälzer Gastronom zum Fett-Klau Ist Fett das neue Gold? Man könnte es fast meinen. An vielen Orten in Rheinland-Pfalz wurde in den vergangenen Tagen und Wochen altes Speisefett geklaut - zum Beispiel in Trier und in Speyer. Mein Kollege Heiko Wirtz-Walter hat mit einem Pfälzer Gastronom über den Fett-Diebstahl gesprochen. "Bei vielen Restaurants läuft das auch so, dass die Behälter irgendwo im Hinterhof am Lieferanteneingang außerhalb stehen. Und die Gastwirte kriegen gar nicht mit, wer das Fett holt und wann es geholt wird", sagt Thomas Langhauser vom "Gutshof Ziegelhütte" in Edenkoben. Er will seine Fett-Tonnen jetzt besser sichern und die Außentür abschließbar machen. Hier lest ihr das ganze Gespräch nach.

7:02 Uhr 🎉 RLP-Tag in Bad Ems startet Na, habt ihr schon Pläne für's Wochenende gemacht? Für mich geht's auf die andere Rheinseite zum Erdbeerfest 🍓 nach Eltville-Erbach in den Rheingau - ein bisschen Erdbeerkuchen essen und Bowle schlürfen. Für die bislang Unverplanten hab ich einen Tipp: den Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems! Der startet heute und geht noch bis Sonntag. Dort gibt's viel Musik, aber auch mehr als 200 Stände, an denen sich Vereine und Einrichtungen aus dem Land präsentieren. Und am Sonntag zieht dann ab 12:45 Uhr ein großer Festumzug mit mehr als 60 Nummern durch die Stadt. Hier gibt's alle Infos: Bad Ems Drei Tage Landesfest Rheinland-Pfalz-Tag 2023 in Bad Ems ist offiziell eröffnet In Bad Ems hat der Rheinland-Pfalz-Tag begonnen. Bis Sonntag bietet das Landesfest ein vielfältiges Programm mit Musik, Unterhaltung und Information. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:55 Uhr 40 Menschen randalieren in Hotel in Kaiserslautern Was war denn da los? Etwa 40 Leute haben in einem Hotel in Kaiserslautern randaliert. Nach Angaben der Polizei hatte der Besitzer die Gruppe aus ihren Zimmern und dem Hotel geworfen, weil sie Gegenstände beschädigt hatten. Sie weigerten sich aber zu gehen. Als die Polizei eintraf, um die Schäden im Hotel aufzunehmen, seien einige Mitglieder der Gruppe auf den abgestellten Streifenwagen geklettert und hätten weiter gepöbelt und die Beamten beleidigt. Daraufhin musste die Polizei Verstärkung rufen. Als die Polizisten die Gäste aus dem Hotel führen wollten, wurden die Beamten mit Schlägen attackiert. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:43 Uhr 🚔 Verfolgungsjagd an der Grenze zu NRW Action an der Landesgrenze: Die Polizei hat in der Nacht ein Auto bis nach Bonn verfolgt. Der Wagen mit drei Insassen war den Beamten bei einer Routinekontrolle in Bad Breisig aufgefallen. Doch statt anzuhalten, habe der Fahrer Gas gegeben. Wie die Polizei weiter mitteilt, verließen die Insassen in Bonn das Auto und flüchteten zu Fuß weiter. Die Polizei fahndet noch nach den Männern. Warum sie geflüchtet sind, ist noch unklar. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Wie entstehen Waldbrände? Der Waldbrand zwischen Rodalben und Pirmasens hat die Menschen in der Pfalz die vergangenen Tage ganz schön in Atem gehalten. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle und die Anwohner konnten wieder zurück in ihre Häuser. Die Feuerwehr geht aber davon aus, dass sich die Löscharbeiten noch bis zum Wochenende ziehen. Wie solche Waldbrände überhaupt entstehen und was wir tun können, um sie zu vermeiden, haben wir auf Instagram für euch zusammengefasst:

6:18 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt Der Bundestag erinnert heute mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Zum 70. Jahrestag hält das Staatsoberhaupt eine Rede zur Bedeutung der damaligen Ereignisse und den Lehren daraus. Heute könnte sich entscheiden, ob im Tarifkonflikt der Bahn wieder Streiks drohen. Die jüngste Verhandlungsrunde zwischen der Bahn und der Eisenbahn-Gewerkschaft EVG endet. Bis zum Donnerstag war offen, ob eine Einigung möglich ist. Beide Seiten könnten aber auch weitere Gespräche vereinbaren. Die Luftwaffenübung Air Defender 2023 überfliegt neben Rheinland-Pfalz auch andere Teile Deutschlands, zum Beispiel Schleswig-Holstein. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute den Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein. Für die CDU stehen am Wochenende zwei wichtige Termine an: Heute will die Partei für einen kleinen Parteitag zusammenkommen. Morgen findet dann der Grundsatzkonvent der Christdemokraten statt.

6:06 Uhr ☀️ Es bleibt sommerlich in RLP Lange haben wir im Frühjahr täglich über das Wetter und den vielen Regen gejammert. Jetzt steht fest: Der Sommer bleibt - erstmal! Auch zum Start ins Wochenende wird es meist heiter und bis 29 Grad warm. Nur im Bergland kann es vereinzelt ein paar Schauer geben. Und am Wochenende könnte die 30-Grad-Marke wieder geknackt werden. Video herunterladen (25,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Bad Ems startet heute der 37. Rheinland-Pfalz-Tag. Dieses Wochenende erwarten euch im Kurort Stars wie Max Mutzke, Juli und ClockClock. Themen des Rheinland-Pfalz-Tages sind ehrenamtliches Engagement, Tourismus und Gesundheit. Außerdem gibt's eine "Karrieremeile", die jüngeren Besuchern helfen solle, den richtigen Job zu finden, hieß es. Hoher Besuch in Mainz: Hier ist heute eine Sportlegende zu Gast. Basketball-Star Dirk Nowitzki kommt als Gastredner zum Arbeitnehmer-Kongress ins Kurfürstliche Schloss. Das Jugendsinfonieorchester der Ukraine besucht im Rahmen seiner zweiten Europatournee die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz. Die rund 70 Musikerinnen und Musiker werden proben und anschließend zwei Konzerte geben. Bei dem Besuch wird Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) dabei sein.