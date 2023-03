Fasten, aber arbeiten - Ramadan in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Der Fastenmonat Ramadan hat begonnen. Muslime dürfen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nichts essen und trinken - aber dann beim Abendessen. Auch bei den etwa 200.000 Muslimen in Rheinland-Pfalz sorgt der Ramadan für Hochbetrieb - etwa in einer orientalischen Bäckerei in Mainz.