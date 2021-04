Atomkatastrophe von Tschernobyl

Die Atomkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 in der heutigen Ukraine. In dem Atomkraftwerk kam es zu einer vollständigen Kernschmelze. Durch die daraus folgenden Explosionen wurde radioaktives Material in die Luft gestoßen. Dieses verseuchte die gesamte Umgebung und verteilte sich über die Luft zusätzlich über Europa. Auslöser für die Katastrophe war ein Sicherheitstest, der fehlerhaft durchgeführt wurde und außer Kontrolle geriet. Zudem wurden später Konstruktionsmängel des Atomkraftwerks bekannt. Über die Todesopfer und die gesundheitlichen Spätfolgen gibt es je nach Studie unterschiedliche Zahlen.