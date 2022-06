Radfahrer gerät unter Bus und wird schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist in Unkel (Kreis Neuwied) bei einem Unfall unter einen Linienbus geraten und schwer verletzt worden. Der Bus berührte den 71-jährigen Mann auf dem Fahrrad seitlich, als beide auf gleicher Höhe waren, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrradfahrer stürzte und geriet mit einem Bein unter den Hinterreifen des Busses. Der 71-Jährige wollte den Angaben nach an dem an einer Haltestelle stehenden Bus vorbeifahren, der dann aber anfuhr. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Er sei bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden.