Radlerinnen und Radler haben am Sonntag in vielen Museen in der Südpfalz freien Eintritt. Zum 25. Mal findet der Aktionstag "Radel ins Museum" statt. Es sind sogar mehrere Führungen vorbereitet, die per Fahrrad absolviert werden, so Germersheims Landrat Fritz Brechtel (CDU).