Das 24-Stunden-Rennen Rad am Ring am Nürburgring ist für viele ein Highlight. Die ganze Nacht sind die Fahrer unterwegs. Kurz vor Schluss gab es aber einen schweren Sturz. Der schwer verletzte Radfahrer musste per Hubschrauber in die Bonner Uniklinik geflogen werden, das Rennen war kurz vor Schluss vorbei.