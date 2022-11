Die gegebene Antwort ist

Farbfernsehen in der Bundesrepublik Deutschland gibt es offiziell erst seit dem 25. August 1967. Genauer gesagt, seit 10:57 Uhr an diesem Tag, an dem der damalige Vizekanzler Willy Brand anlässlich der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin den Startknopf drückte.