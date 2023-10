Die gegebene Antwort ist

Rund 1,6 Millionen Lehrkräfte gibt es laut der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland. Fast 2 von 3 unterrichten an allgemein- oder berufsbildenden Schulen. Knapp jede vierte Lehrkraft vermittelt ihr Wissen an Studierende einer Fachhochschule oder Hochschule. Jede neunte, das sind rund 196.000, ist in der außerschulischen Bildung tätig. Gut ein Drittel arbeitet in der außerschulischen Bildung auf selbständiger Basis.