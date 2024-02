Die gegebene Antwort ist

Das ist korrekt! So wie alle möglichen Antworten. Wieverfastelovend heißt es im Rheinland, vor allem in Köln. Fettdonnerstag in und um Aachen, Schwerdonnerstag in Koblenz. Am Niederrhein heißt der heutige Tag oft Altweiber und in der alemannischen Fastnacht ist die Rede vom Schmotzigen Donnerstag.