In der Schweiz hat es so mancher zu Reichtum gebracht: sei es durch die Banken, die Herstellung von Luxusuhren oder den Handel mit teurem Schmuck. War dabei möglicherweise auch Übersinnliches im Spiel? Aus der Gegend um Luzern ist folgender Brauch überliefert: Wer in sein Kopfkissen einige Federn der Elster einnäht, auf den überträgt sich nicht nur die Liebe des Vogels zu glitzerndem Gold, sondern auch die Fähigkeit, es sich anzueignen - natürlich nur auf legalem Wege!