Fünf Mal gab es Olympische Spiele in Deutschland.

irrelevant: Fünf Mal gab es Olympische Spiele in Deutschland.

Die gegebene Antwort ist

1936 gab es die wohl umstrittensten Spiele hierzulande - in Berlin hatten drei Jahre zuvor die Nazis die Macht an sich gerissen. Die Winterspiele im gleichen Jahr fanden in Garmisch-Partenkirchen statt. 1972 war München Gastgeberstadt der Olympischen Sommerspiele.