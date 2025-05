Ich will aber auf etwas ganz anderes hinaus. Wer von euch kann die fünf (ok, in Norddeutschland sind es nur drei) Eisheiligen in der richtigen Reihenfolge aufzählen? Kleiner Tipp, es sind alles christliche Figuren oder Heilige.

Wie heißen die fünf Eisheiligen? Sophia, Bonifatius, Servatius, Pankratius, Mamertus Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia Mamertus, Sophia, Pankratius, Servatius und Bonifatius Mamertus, Pankratius, Sophia, Servatius und Bonifatius Mamertus, Pankratius, Servatius, Sophia und Bonifatius irrelevant: Sophia, Bonifatius, Servatius, Pankratius, Mamertus

richtige Antwort: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia

irrelevant: Mamertus, Pankratius, Servatius, Sophia und Bonifatius Die gegebene Antwort ist So herum ist es richtig. Heute ist also die "Kalte Sophie". Im Norddeutschen ist es scheinbar weniger kalt im Mai, dort gelten nur die Tage vom 11. bis 13. Mai als Eisheilige.