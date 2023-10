Das kleine Spinnen-Quiz

Auf einmal sitzen sie da: Groß, haarig, unberechenbar. Eben noch regungslos, krabbeln sie auf einmal mit irrem Tempo los. Spätestens jetzt ist die Zeit für einen spitzen Schrei gekommen! Ihr ahnt es schon, die Rede ist von von dicken, schwarzen Spinnen, wie sie im Herbst vermehrt in die Häuser kommen. Besonders häufig trifft man dabei die Hauswinkelspinnen an. Ja, schon klar, sie tun nichts, vertilgen Unmengen Insekten und sind deshalb extrem nützlich - aber mir persönlich ist es doch lieber, sie bleiben draußen in der freien Natur. Wisst ihr eigentlich, welche Lebenserwartung so eine Hauswinkelspinne hat?

Wie alt kann die Hausspinne im Extremfall werden? Ein Jahr. Sechs Jahre. Zehn Jahre. irrelevant: Ein Jahr.

richtige Antwort: Sechs Jahre.

irrelevant: Zehn Jahre. Die gegebene Antwort ist Nach Angaben des Umweltbundesamtes kann eine Hausspinne bis zu sechs Jahre alt werden. Das ist aber im weltweiten Vergleich gar nichts. Eine australische Falltürspinne, die unter Beobachtung von Wissenschaftlern stand, ist im Jahr 2016 im Alter von mindestens 43 Jahren gestorben - nicht an Altersschwäche, sondern am Stich einer Wespe.