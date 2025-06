Welche dieser Bands war beim ersten "Rock am Ring" nicht dabei?

Die richtige Antwort lautet: B - Bon Jovi

Bon Jovi standen bei der Premiere von "Rock am Ring" nicht auf dem Lineup. Die Band um Sänger Jon Bon Jovi und den mittlerweile ehemaligen Gitarristen Richie Sambora feierte ihren einzigen Auftritt in der Eifel erst 1995. Damals übrigens ebenfalls auf dem Billing: Die Doofen und Otto Waalkes. Klingt nach "One Wild Night", um mal wieder zu Bon Jovi zurückzukommen.