Ich möchte von euch wissen...

Die richtige Antwort ist: 2.427.000 Besucher

Am 25. und 26. Mai 1985 fand Rock am Ring zum ersten Mal statt. Die Auftritte von U2, Foreigner und Marillion sahen damals rund 75.000 Menschen. Insgesamt sind es inzwischen fast 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher, die in der Eifel gemeinsam gefeiert haben. Es wären noch ein paar mehr, hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben, weswegen Rock am Ring zweimal abgesagt wurde. Besucherrekord war übrigens 2016 mit mehr als 92.000 Gästen.

