Welcher Feiertag wurde in Deutschland ursprünglich am 17. Juni gefeiert?

Die gegebene Antwort ist

Die richtige Antwort lautet: Der Tag der deutschen Einheit

Von 1954 bis 1990 fiel der Tag der deutschen Einheit auf den 17. Juni zum Gedenken an den antistalinistischen Volksaufstand 1953 in der DDR. Im Jahr der Wiedervereinigung gab es dann den "Tag der deutschen Einheit" am 17. Juni und den "Tag der Deutschen Einheit" (ja, genau, mit einem großen "D") am 3. Oktober. Seitdem wird der Nationalfeiertag immer am 3. Oktober gefeiert.