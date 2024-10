Wie viele Spiele war Jürgen Klopp als Spieler und Trainer für Mainz aktiv?

Die gegebene Antwort ist

Die richtige Antwort lautet: 610 Spiele

Als Spieler lief Jürgen Klopp in insgesamt 340 Partien für den 1. FSV Mainz 05 auf. 325 Spiele in der 2. Bundesliga und 15 Partien im DFB-Pokal. Danach stand er bei 270 Liga- und Pokalspielen der Mainzer an der Seitenlinie, bevor er zu Borussia Dortmund wechselte.